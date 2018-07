Las temáticas de Atresmedia TV, líderes en su género y público

Neox (2,5%) suma seis meses consecutivos de crecimiento respecto al mismo mes del año anterior (+0,3 respecto a octubre de 2013). Vuelve a ser una de las temáticas preferidas de los jóvenes (6,9%). La cadena es líder temática juvenil de la tarde diaria (de lunes a viernes) con su variada oferta sitcom (11,6%).



Es líder temático en la noche de los miércoles con Neox y Acción (3,5%), que consigue en octubre su mejor mes. La película 'Los Mercenarios 2', emitida dentro del contenedor, es la película más vista del mes en canales temáticos con 747.000 espectadores, y también registra récord histórico en cuota para la marca con 4,5%.



'El Chiringuito' lidera en la noche deportiva (4,3% de la audiencia y 224.000 espectadores). En octubre bate récord histórico diario en miles de espectadores (364.000 espectadores) en el especial dedicado al Clásico del día 25 de octubre, récord de temporada (5,9%).



Los Neox Fan Awards fue la emisión no deportiva más comentada en Twitter de la temporada, por delante de 'Gran Hermano'. Es la tercera emisión no deportiva más comentada del año sólo por detrás de Eurovisión y Los Goya y la más comentada de una temática en el año.



Nova (2,6%) marca su mejor octubre histórico y se mantiene imbatible como temática femenina más vista del mercado, donde supera a Divinity (2,4%). Sigue consolidando su atractivo perfil comercial con un 2,7% conseguido en este target.



El canal se mantiene imbatible como líder de las temáticas en la tarde de lunes a viernes (4,9%) con su potente oferta de novelas. 'Cuando me enamoro' bate su récord de temporada mensual (4,8%) y su récord diario en cuota y miles (5,9% y 593.000) el pasado día 23 de octubre.



En el Prime time, 'Lo que la vida me robó' registra su récord histórico mensual en miles, al promediar 620.000 espectadores en octubre.