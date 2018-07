Teledeporte se mantiene líder de las TDT

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: Dos Hombres y Medio 542.000 (3,8%)

Nova: Doña Bárbara 355.000 (3,6%)

Nitro: Cine - Una llamada desde el pasado 226.000 (1,8%)



La Siete: Callejeros Viajeros 432.000 (3,8%)

FDF: La que se avecina 481.000 (3,8%)

Boing: Doreamon Gato Cósmico 346.000 (2,7%)

Divinity: Tu estilo a juicio 289.000 (2,3%)

Energy: Cine - Serpientes a bordo 130.000 (0,9%)



Clan TV: Chuggington 362.000 (3,2%)

Teledeporte: JJOO Natación - 200 Metros Estilos Masculinos 884.000 (7,5%)

24H: Telediario 1 133.000 (1%)



Disney Channel: Shake it up 290.000 (2,3%)

Intereconomía TV: El gato al agua 204.000 (1,5%)

Marca TV: Futboleros 74.000 (0,8%)

MTV: Vergüenza Ajena 149.000 (1,1%)

13TV: Cine - Borderline 238.000 (1,7%)

Discovery Max: Así se hace 225.000 (1,8%)

Paramount Channel: Cine - El tren del triunfo 264.000 (1,9%)



Xplora: La casa de empeños 259.000 (1,8%)

La Sexta3: Cine - Los falsificadores 354.000 (2,5%)



Los JJOO siguen acaparando la programación estival y dan el liderazgo a Teledeporte. El canal deportivo de RTVE registró ayer una audiencia de 4,5% de share, bajando un punto respecto al miércoles (5,5%). Las competiciones de natación fueron lo más visto del día en las temáticas, destacando los 200 Metros Estilos Masculinos con cerca de 900.000 espectadores.



Por la noche, los nuevos capítulos de la comedia 'Dos Hombres y Medio' en Neox fueron la emisión no deportiva más vista del día. El segundo episodio logró más de medio millón de espectadores. Neox roza los 3 puntos de audiencia.



Nova registró un 1,9% de cuota de pantalla, superando en +0,3 puntos a Divinity (1,6%).



Los canales infantiles se mantienen por encima del 2% de media (excepto Disney Channel, que lo roza con el 1,8%). Clan TV lidera con el 2,6% de audiencia, seguida de Boing con el 2,3%.