Telecinco registra su peor prime time de la temporada

Telecinco no ha comenzado el mes de junio con buen pie. La cadena de Mediaset registró este domingo su peor dato en prime time de la temporada, al promediar un 7,1% de cuota. Con esta audiencia, Telecinco quedó a -6,6 puntos de distancia de Antena 3 en esa franja (13,7%), a -5,2 puntos de La 1 (12,3%), a -4,9 puntos de laSexta (12%) y a -0,7 puntos de Cuatro (7,8%). Fue así la última opción del prime time entre las grandes cadenas.



Telecinco no registraba un dato tan bajo desde el 14 de agosto de 2011, cuando tuvo un 6,6% de share. Hasta el momento, el peor dato de Telecinco esta temporada en la franja de prime time, el horario de mayor consumo televisivo, fue el pasado 30 de abril, cuando obtuvo un 7,3% de share.



La cadena ha emitido sin éxito desde el final de 'Aída' (diciembre de 2012) una nueva temporada de 'Tú sí que vales', la edición menos vista de su historia (11,3% de share y 1,7 millones de espectadores), y reposiciones de series, como 'La que se avecina'.



Este minímo se suma al 10,3% de share que anota Telecinco en la jornada dominical, a -2,3 puntos de distancia de Antena 3 (12,6%), líder del día, a pesar de contar con el GP de Italia del Mundial de Motociclismo.



La carrera de este fin de semana ha perdido 2 puntos respecto a la del año pasado. El GP de Italia fue visto por el 26,1% de audiencia, mientras que el año pasado superó los 28 puntos en el total de las carreras.



Desglosando los datos por categorías, la Moto 3 es la modalidad que más pierde respecto a 2012: -6,7 puntos de audiencia (16,8%) si comparamos este gran premio con el del año pasado (23,5%).



La Moto 2 cae -2,3 puntos (de un 27,4% de share en 2012 al 25,1% de este fin de semana). La única carrera que suma audiencia este domingo fue Moto GP, aunque no llega a mejorar un punto (+0,8 respecto al 30,9% de 2012).