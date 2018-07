Las TDT recuperan su audiencia sin el fútbol

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: Los Simpson 610.000 (4,3%)

Nova: La que no podía amar 306.000 (1,9%)

Nitro: Cine - Blanco Humano 387.000 (2,2%)



La Siete: Conexión Samanta 244.000 (2,2%)

FDF: La que se avecina 603.000 (5,1%)

Boing: Doreamon Gato Cósmico 400.000 (2,8%)

Divinity: Entre Fantasmas 231.000 (1,7%)

Energy: Top Gear 129.000 (1,1%)



Clan TV: Los pingüinos de Madagascar 463.000 (3,3%)

Teledeporte: Euro 2012 87.000 (0,7%)

24H: La noche en 24H 260.000 (1,6%)



Disney Channel: Los Magos de Waverly Place 375.000 (4,1%)

Intereconomía TV: El gato al agua 346.000 (2%)

Marca TV: Fútbol Sala 329.000 (2,2%)

MTV: MTV Cazados 160.000 (1,3%)

13TV: Cine - The Punisher 203.000 (1,2%)

Discovery Max: Así se hace 216.000 (1,3%)

Paramount Channel: Cine - Soldado Universal 184.000 (1,1%)



Xplora: Las Vegas Prisión Central 293.000 (2%)

La Sexta3: Cine - Por encima de la ley 477.000 (2,7%)



La Eurocopa descansó ayer y se notó en las audiencias, especialmente en las TDT. Neox recuperó el 3%d e cuota (3,1%) y FDF lideró con el 3,5% de share. Otra Movida supera los 400.000 espectadores (3,2%) y las comedias de la tarde, como 'The Big Bang Theory' o 'Dos Hombres y Medio', superan los 375.000 espectadores en Neox.



Nitro duplica la audiencia de Energy. Los niños mandan en la tele: Clan TV roza los 3 puntos y Boing y Disney Channel superan 2% de cuota.