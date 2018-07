AUDIENCIAS

Su estreno, que bajó por primera vez de la barrera de los tres millones -el arranque menos visto protagonizado por famosos-, ya hacía presentir que hacía falta echar más leña al fuego. Telecinco activó la alerta y cada semana se veía obligada a darle más fuelle a la hoguera de la isla. De poco ha servido. La audiencia se ha apagado en esta última edición: 'Supervivientes' pierde 6,3 puntos y casi un millón respecto a su anterior entrega y hasta 16,7 puntos en su "acelerada" gala final.



'Supervivientes' cierra su edición de 2014 con una audiencia del 21,5% de cuota y 2,8 millones, casi un millón menos de espectadores que en la edición de 2011 (3.705.000) y -6,3 puntos de audiencia menos (21,5% vs. 27,8%).



Una pérdida de audiencia muy acusada especialmente entre los espectadores más jóvenes de 25 a 34 años, donde el programa de Telecinco pierde -8,6 puntos respecto a la última edición (29,8% en 2011 frente al 21,2% de este año en este grupo de edad).



El reality regresó el pasado 17 de marzo (21,4%) a la parrilla de Telecinco con un 20% menos de audiencia que el estreno de la anterior temporada, que fue visto por el 26,7% de share en mayo de 2011.



REINVENTARSE SOBRE LA MARCHA

'Supervivientes' ha vivido una edición en la que han tenido que "reinventar" las reglas e improvisar sobre la marcha; tras el poco juego que resultó dar en la isla Bibiana Fernández, el programa dio paso a la entrada de Amador Mohedano y Rebeca Pous a mitad del concurso para remontar en audiencia, luego la visita de Rosa Benito, la ‘estrella’ y ganadora de 'Supervivientes' 2011, el primer 'edredoning' de la selva... Hasta la entrada de Mohedano, 'Supevivientes' no alcanzaba el 20% en sus galas habituales y, después, tuvo que reforzar con la visita de Benito.



Pero ha sido la gala final del reality donde más se ha visto la falta de interés del público. Telecinco no quiso enfrentar la elección del ganador de esta edición al capítulo final de 'Velvet'. La serie de Antena 3 finalizó su primera temporada como líder indiscutible del lunes, con 4,2 millones (21,8%) de audiencia media, superando ampliamente a los 2,8 millones de media que registra esta edición de 'Supervivientes'.



Y así, 'Supervivientes' llegó a su final anoche ante casi 4,5 millones de espectadores (22,1%), prácticamente la misma audiencia que en 2011 (4.473.000 y 38,8%) y una final exprimida. Porque el dato de la final tiene truco: mientras que la gala final de 2011, con Rosa Benito como ganadora, duró 4:33 horas, la duración de la gala de anoche apenas paso de la hora y media (1:40 horas), algo poco corriente en cualquier gala o final de reality de estas características, cuyos programas se alargan habitualmente hasta las 2:30 horas del día siguiente. Es decir, es mucho más "seguro" mantener el volumen de espectadores en una gala de dos horas que en una de más de 4 horas de duración.