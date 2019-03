AUDIENCIAS

El regreso de 'Salvados' a laSexta fue líder absoluto de su franja y la emisión más vista del domingo con más de 3,2 millones de espectadores y un 16% de share. El programa, centrado en la violencia de género, lideró el target comercial (21,1%) y entre el público mayor de 25 años. También fue líder en los ámbitos regionales de Andalucía (14%), Cataluña (18%), País Vasco (21,8%), Galicia (14,1%), Madrid (18,1%), Valencia (19,9%), Aragón (22%), Baleares (18,6%) y Castilla y León (14,7%).



El estreno de la nueva temporada de 'Salvados' en laSexta acumuló 143.085 tweets escritos por 39.201 autores en Twitter. Es el segundo mejor dato del programa, sólo por detrás del cara a cara de Rivera e Iglesias. El 'hashtag' oficial del programa (#machismomata) fue 'trending topic' nacional y mundial durante la emisión de 'Salvados', que logra superar el 90% de share social.

Antena 3 fue la cadena más vista de la jornada dominical con un 11,7% de share, líder también del prime time (13%) gracias a El Peliculón. 'Ahora me ves' fue líder de sua franja con cerca de 3,2 millones de espectadores (17,1%). La película lideró en el target comercial (17,5%) y entre los espectadores de 13 a 64 años.



El Peliculón fue la emisión más seguida en Andalucía (19,6%), Cataluña (16,4%), Madrid (14,8%), Valencia (21,3%), Aragón (17,5%), Baleares (14,1%), Murcia (12,8%), Castilla y León (20,6%) y Resto (21,5%). También registró el 'minuto de oro' del domingo a las 23:12 horas, con más de 3,7 millones (19,1%).



El sábado, Antena 3 fue la privada más seguida con un 11,9% de cuota, líder de las franjas de Sobremesa (14,5%) y Tarde (15,6%). Atresmedia fue el grupo líder del día con un 25,6% de cuota total de pantalla, liderando también las franjas de Madrugada (28,3%), Sobremesa (26,8%), Tarde (27,7%), prime time (24,5%) y late night (29,1%).



Antena 3 Noticias 1 con Mónica Carrillo lideró su franja de emisión tanto el sábado (2,1 millones de espectadores y 16,7%) como el domingo, cuando reunió a más de 2 millones y un 15,2% share. El Multicine de Antena 3 fue líder de su franja el sábado, su primer telefilme superó los 2,2 millones (16,7%).



Por la noche, el estreno de 'Need for Speed' fue visto por más de 1,6 millones (10,2%). En laSexta destaca 'laSexta Noche', que reunió a más de 1,3 millones (10,5%).