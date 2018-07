El prime time de las TDT cae por debajo del 1% de share

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: The Big Bang Theory 412.000 (3,6%)

Nova: Doña Bárbara 312.000 (2,4%)

Nitro: Equipo de Investigación 266.000 (1,8%)



La Siete: Hay una cosa que te quiero decir 159.000 (1,2%)

FDF: La que se avecina 533.000 (3,9%)

Boing: El asombroso mundo de Gummbal 400.000 (3,3%)

Divinity: Entre Fantasmas 278.000 (2%)

Energy: Top Gear 99.000 (0,7%)



Clan TV: El espectacular SpiderMan 451.000 (3,9%)

Teledeporte: Atletismo 109.000 (1%)

24H: Telediario 148.000 (1,1%)



Disney Channel: Shake it up 432.000 (4%)

Intereconomía TV: Punto Pelota 363.000 (4,8%)

Marca TV: Euro Futboleros 251.000 (2,3%)

MTV: Alaska y Mario 163.000 (1,6%)

13TV: Cine - Yo soy la justicia 157.000 (0,8%)

Discovery Max: Control de Aduanas 242.000 (1,9%)

Paramount Channel: Cine - Boogie Night 96.000 (1,4%)



Xplora: Cuerpos embarazosos 202.000 (3,2%)

La Sexta3: Cine - Good Morning, Vietam 167.000 (0,9%)