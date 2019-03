Las ofertas de Neox, Nova y Nitro ganan a la emisión de 'Sálvame' en La Siete

Desde el pasado 31 de enero, La Siete emite dentro de la franja de sobremesa una repetición concentrada del programa 'Sálvame Diario'. En su primera semana, sus emisiones comenzaron a las 12:30 horas, aunque actualmente se emiten de las 14:00 a las 15:00 horas. Desde entonces y hasta el pasado día 20 de marzo, la cadena ha ofrecido un total de 34 emisiones. En este periodo el programa de Jorge Javier Vázquez acumula una audiencia media de 62.000 espectadores con un pobre 0,7% de share. Hasta este domingo el cómputo mensual de LaSiete era de un 1,4%, de modo que 'Sálvame Diario' se sitúa muy por debajo de la media de la cadena.



El público de 'Sálvame Diario' es mayoritariamente femenino. La cuota de hombres es de medio punto (0,5%), mientras que el porcentaje de mujeres es 3 décimas superior (0,8%). Se trata de una diferencia que se mantiene durante estas últimas siete semanas.



Por edades, el espectador del programa de La Fábrica de la Tele tiene entre 13 y 54 años, si bien en las últimas dos semanas –coincidiendo con su nuevo horario (14-15:00h)- el programa se ha ganado también a los espectadores de 55 a 64 años. Como puede apreciarse en la tabla el público infantil y el más adulto se mantiene en unas cifras muy bajas.



LA FAMILIA DE CANALES DE ANTENA 3 GANA A 'SALVAME'

Aunque pueda parecer lo contrario, las repeticiones de 'Sálvame Diario' pinchan en La Siete. El programa "estrella" de Telecinco apenas tiene seguimiento en La Siete, y eso que se trata de resúmenes concentrados con lo mejor de cada día. De hecho, todas y cada una de las ofertas del Grupo Antena 3 se imponen con claridad al formato de La Fábrica. En su franja de coincidencia los programas de Neox, Nova y Nitro logran aventajar en varias décimas a 'Sálvame', lo que refleja el escaso interés de los espectadores que habitualmente se decanta por los nuevos canales de TDT.



'NEXT' CASI TRIPLICA LA AUDIENCIA DE 'SÁLVAME' EN PÚBLICO JOVEN

Neox, el canal del Grupo Antena 3 dirigido especialmente al público joven, emite durante 'Sálvame Diario' el programa de citas 'Next', en su versión americana. El anfitrión pone a prueba a cinco candidatos para tener una cita y elige si tiene una segunda cita con esa persona. Por otro lado los candidatos tratan de alargar lo máximo posible la cita ya que cada minuto que pasa ganan un dólar. El programa acumula un 1% de media, aunque dispara su audiencia entre los espectadores más jóvenes. Como muestra la tabla, 'Next' se dispara entre los espectadores de 13 a 24 años y entre los espectadores de 25 a 34 años. En estos grupos la audiencia del espacio de Neox dobla y hasta casi triplica a la del programa de LaSiete.



LOS ESPECTADORES PREFIEREN LA FICCIÓN DE NITRO

Nitro, dirigida al público masculino, ofrece durante 'Sálvame Diario' la serie 'Turno de Guardia'. Los bomberos, médicos y policías del Distrito 55 de Nueva York logran también cada día imponerse a los repetitivos contenidos del programa de La Siete. La serie está protagonizada por policías y personal de emergencias que trabajan codo a codo en condiciones muy duras para ayudar a la comunidad. Desde afrontar una tragedia hasta ir más allá de los estrictamente necesario. 'Turno de Guardia' destaca entre los espectadores de 35 a 54 años con medias que superan entre 5 y 7 décimas a "Sálvame".



A LA HORA DE LA COMIDA… ARGUIÑANO GANA

Los contenidos de 'Sálvame Diario' se le indigestan a más de un espectador, tal y como muestran las audiencias. Nova, el canal del Grupo Antena 3 dirigido a un público más femenino, emite a las 14:00 horas el espacio Karlos Arguiñano en tu cocina. El popular cocinero promedia un 0,9%, de modo que también supera a Jorge Javier Vázquez y a su equipo. Las recetas del popular cocinero tienen especialmente "enganchados" a los espectadores de 35 a 64 años, con medias que llegan hasta el 1,3%.