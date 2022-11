El Número Uno arrasa en su estreno con el 21% de audiencia

Antena 3 ya ha empezado a buscar el número uno en la canción. Y con ella más de 3,6 millones de espectadores. Anoche arrancó el concurso El Número Uno con gran éxito: un 21% de audiencia media y 3.653.000 espectadores, líder absoluto del día.



El Número Uno es líder entre el público mayor de 35 años, alcanzando cuotas de más del 24% de audiencia entre los espectadores de 13 a 24 años. El programa presentado por Paula Vázquez registró picos de audiencia de más del 30% de cuota durante su emisión.



El 'minuto de oro' fue a las 24:03 horas con la elección de los participantes de David Bustamente: más de 4,4 millones de espectadores y el 26,7% de share.



Por ámbitos regionales, El Número Uno lidera en Valencia con un 29,6% de share, en Castilla-La Mancha con 25,6%, Baleares (24%), Cataluña (23,1%), Castilla y León (22,5%), Madrid (21,7%), Aragón (18,9%) y Resto (18,9%).



SUPERA EN 4,7 PUNTOS A 'GRAN HERMANO'

A pesar de los cambios de programación de la competencia, el estreno de Antena 3 superó en más de un millón de espectadores a 'Gran Hermano', el reality estrella de Telecinco, que se quedó con el 17,7% de share (3,1 puntos menos que el programa musical) y 2,6 millones de espectadores.

En su franja de coincidencia de emisión, El Número Uno supera en +4,7 puntos a 'Gran Hermano', que registra una cuota media de 16,1% durante el programa de Antena 3.



La final de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', el reality de Cuatro, fue seguido por casi 2 millones de espectadores y el 9,4% de share.



ÉXITO EN LAS REDES SOCIALES

Las audiencias de televisión ya no se miden igual desde que existe Twitter y los espectadores ya no se esperan al día siguiente para comentar en el instituto o en el trabajo lo que vio anoche en televisión.



El Número Uno no solo arrasó en audiencia, si no que también lo hizo en redes sociales. El programa de Antena 3 logró 18 'trending topics' mundiales y 13 nacionales.



Entre los temas más hablados del momentos en España se han situado los miembros del jurado (Natalia Jiménez, Miguel Bosé, Ana Torroja, Sergio Dalma y David Bustamante), nuestra presentadora (Paula Vázquez) los concursantes (Roko, Meritxell, Garson, Javier Vega, Jadel) y hasta las canciones (Valerie).



Respecto a los temas mundiales, la jugada es casi idéntica, pero incluso mayor: Paula Vázquez, Ana Torroja, Miguel Bosé, Sergio Dalma, Roko, Miguel Kocina, Sebas Robben, Meritxell, Garson, Nino Bravo, Pablo Vega, Antonio Orozco, Valerie, Jadel, Pablo Alborán.



ANTENA 3, LÍDER DE LA MAÑANA Y EL PRIME TIME

Antena 3 registró ayer una audiencia media de 14,5% de cuota, superando en más de un punto a La 1 (13,4%) y a 0,8 puntos de distancia de Telecinco (15,3%).



Antena 3 consigue el liderazgo en las franjas de la Mañana (16,6%) y el prime time (14,8%). La cadena se impone a Telecinco en +3,2 puntos en la franja matinal (13,4%) y en un punto en el horario de mayor consumo televisivo (Telecinco registra 13,9% en el prime time).



ESPEJO PÚBLICO, MAGAZINE LÍDER DE MARZO

El programa presentado por Susanna Griso, Espejo Público, arranca la semana como magazine líder de las mañanas con el 18,1% de share.



Espejo Público supera en 3,6 puntos a 'El Programa de AR' (14,5%) y casi 6 puntos a 'La Mañana' de La 1 (12,2%). El magazine mantiene el liderazgo por quinta semana consecutiva y lidera el mes de marzo.



El especio de Karlos Arguiñano registró ayer su máximo de temporada con el 18,5% de audiencia media.