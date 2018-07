Nitro registra una audiencia media del 2% de share el fin de semana

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL FIN DE SEMANA

VIERNES

Neox: Cinematrix - Planet 51 628.000 (5%)

Nova: Doña Bárbara 319.000 (3,7%)

Nitro: Sea Patrol 341.000 (2,7%)



La Siete: Hombres y Mujeres y Viceversa 143.000 (1,2%)

FDF: La que se avecina 650.000 (5,1%)

Boing: Doreamon Gato cósmico 398.000 (3,5%)

Divinity: Entre fantasmas 294.000 (2,4%)

Energy: Cine - Hot Shots 2 173.000 (1,4%)



Clan TV: Bob Esponja 355.000 (3,7%)

Teledeporte: Tour de Francia 265.000 (2,3%)

24H: Telediario 176.000 (1,4%)



Disney Channel: Jessie 403.000 (4,1%)

Intereconomía TV: El gato al agua 287.000 (2,4%)

Marca TV: La noche del boxeo 100.000 (1,3%)

MTV: Jersey Shore 139.000 (1,1%)

13TV: Cine Western - Furia Apache 158.000 (2%)

Discovery Max: Así se hace 200.000 (1,8%)

Paramount Channel: Cine - Operación Dragón 244.000 (2%)



Xplora: De profesión Duro 276.000 (2,7%)

La Sexta3: Cine - La Huída 383.000 (3,1%)



SÁBADO

Neox: Aquí no hay quien viva 314.000 (5,8%)

Nova: Vaya Casas 168.000 (1,5%)

Nitro: F1 - Sesión Clasificatoria 482.000 (4,2%)



La Siete: Fiesta fiesta 171.000 (1,7%)

FDF: La que se avecina 418.000 (4,7%)

Boing: Doreamon Gato cósmico 423.000 (4%)

Divinity: El vestido de tu boda 306.000 (2,6%)

Energy: Embargo por sorpresa 165.000 (1,4%)



Clan TV: Dinotren 363.000 (10,5%)

Teledeporte: Tour de Francia 165.000 (1,5%)

24H: 24H Noticias 106.000 (2,3%)



Disney Channel: Phineas y Ferb 298.000 (2,8%)

Intereconomía TV: Más se perdió en Cuba 184.000 (1,8%)

Marca TV: Red Bull X-Fighters 85.000 (0,9%)

MTV: Parental Control 148.000 (1,6%)

13TV: Cine - Genghis Khans 210.000 (2%)

Discovery Max: Así se Hace 281.000 (2,4%)

Paramount Channel: Cine - ¡Qué bello es vivir! 173.000 (1,5%)



Xplora: Buscadores de Fantasmas 288.000 (2,7%)

La Sexta3: Cine - Ronin 520.000 (4,9%)



DOMINGO

Neox: Los Simpson 367.000 (2,7%)

Nova: Ahora Caigo 234.000 (2,3%)

Nitro: Post Fórmula 1 385.000 (3,5%)



La Siete: Más allá de la vida 265.000 (2%)

FDF: La que se avecina 555.000 (4,9%)

Boing: Doreamon Gato Cósmico 319.000 (2,4%)

Divinity: Cine - Cenicienta por sorpresa 279.000 (2,5%)

Energy: ¿Quién da más? 198.000 (1,8%)



Clan TV: George de la Jungla 318.000 (3,3%)

Teledeporte: Baloncesto Amistoso Argentina-EEUU 508.000 (3,7%)

24H: 24H Noticias 160.000 (1,1%)



Disney Channel: So Random 178.000 (1,2%)

Intereconomía TV: Doce hombres sin vergüenza 193.000 (1,4%)

Marca TV: Baloncesto Euroliga Femenina 142.000 (1,3%)

MTV: Alaska y Mario 146.000 (1,2%)

13TV: Nuestro Cine 230.000 (2,3%)

Discovery Max: Cazasubastas 258.000 (2,3%)

Paramount Channel: Cine - Beautiful Girls 136.000 (1,4%)



Xplora: Cuerpos Embarazosos 213.000 (4,9%)

La Sexta3: Cine - Arde Mississippi 379.000 (2,8%)



La cadena masculina del Grupo Antena 3, Nitro, ha vivido un gran fin de semana en cuanto a audiencias se trata: una media del 2% de share. Neox, por su parte, alcanza los 3 puntos de audiencia. La película 'Planet 51' fue vista por más de 600.000 espectadores e hizo líder del prime time de las TDT del viernes a Neox.



La Sexta3 recupera su audiencia de más del 2% con las vacaciones. El sábado logra un 2,6% de cuota en el día y la película 'Ronin' roza el 5% de share. En cambio, su competencia directa, Paramount Channel no pasa del 1,2% de audiencia.



Nova y Xplora rozan el 2% de audiencia, el viernes y el sábado respectivamente. FDF es la cadena temática líder del fin de semana, rozando los 4 putnos de audiencia el viernes. Clan TV lidera los canales infantiles con casi el 3% de share.