Neox y Nova celebran 10 años a la cabeza de la oferta temática

Hace ya 10 años que Neox y Nova arrancaron sus emisiones. Las dos cadenas temáticas del grupo Atresmedia celebran este aniversario a la cabeza de la oferta temática con una consolidada audiencia que en lo que va de 2015 se sitúa en 2,6% de share para Neox y en 2,5% de cuota para Nova, igualando el mejor año de su vida.



NEOX, EL CANAL MÁS JOVEN SE HACE "MAYOR"

Neox sopla las velas de este décimo aniversario como la temática líder de las Tardes esta temporada (con un 3% de share en lo que va de temporada) gracias a su emblemática oferta de sitcoms de lunes a viernes y su oferta de cine los fines de semana. No sólo es líder temática en la franja en total individuos sino también en target comercial (5,5%) y en el público juvenil (8,5%).



También logra resultados muy positivos en el prime time de esta temporada, donde colidera (con FDF) en el público de más interés para los anunciantes (3,4%). En el horario estelar destaca la serie 'Los Simpson', como la emisión más vista en la historia de Neox, con un capítulo emitido en noviembre de 2011 que reunió a más de 1,3 millones de espectadores (6%), que además es la emisión no deportiva más vista de un canal temático.



Las películas también protagonizan las emisiones más vistas de la historia de Neox con 'El gran Stan' (1.038.000 espectadores y 4,7%) y 'Crepúsculo' emitida en Cinematrix (más de un millón y 6% share) a la cabeza.



'Museo Coconut' es un claro ejemplo de la apuesta por la producción propia para el canal de Atresmedia. La serie se colocó en su día como el mejor estreno de un canal temático con 923.000 espectadores (4,4%) el 1 de noviembre de 2010. Otro programa de estreno en Neox fue 'Otra Movida', que se estrenó en las sobremesas con un 758.000 y un destacado 6,4% el 8 de agosto de 2011. Finalizó casi un año después con una media de 3,2% y 408.000 seguidores.



Todos los años, los fans tienen una cita ineludible con sus artistas favoritas en los Neox Fan Awards, un evento único que arrasa en redes sociales y que logró su máximo de audiencia en 2013, con más de medio millón de espectadores y 3,2% de share.



Neox es sinónimo de risas gracias a su variada y consolidada oferta de 'sitcoms'. 'The Big Bang Theory' y 'Modern Family' son las comedias más vistas del mercado español: la primera reúne a más de 660.000 espectadores (3,4%) de media en la novena temporada y la seire protagonizada por Sofía Vergara supera los 430.000 espectadores (2,3%) en su séptima temporada.



NOVA, TEMÁTICA FEMENINA LÍDER

Nova llega a los 10 años con un 2,5% de share en lo que va de 2015, igualando su mejor año de vida hasta el momento (2014). La temática de Atresmedia celebra su década de emisión con el mejor Prime Time de toda su historia (2,5% de cuota en 2015).



Nova es la temática dirigida al público femenino líder del mercado televisivo, ya qye no ha perdido ningún año frente a Divinity desde que esta TDT arrancara sus emisiones en abril de 2011. Este liderazgo también se da en la franja de prime time, donde siempre ha superado a su competidora directa.



También destaca la audiencia de la cadena en fin de semana, que en este 2015 logra el mejor dato de su historia (2%). Este año también ha registrado sus emisiones más vistas, todas capítulos de 'Pasión de Gavilanes': el más visto supera el millón de espectadores (1.003.000) y 6,4% de share.



Las telenovelas son seña de identidad de la cadena. Junto a 'Pasión de Gavilanes', las otras dos emisiones más vistas de Nova son 'Los Miserables' (827.000 espectadores y 4%) y 'La Patrona' con 793.000 espectadores (4,2%).