'Modern Family' es lo más visto de la TDT

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: Modern Family 661.000 (4,4%)

Nova: La que no podía amar 308.000 (2,4%)

Nitro: Ley y Orden 258.000 (2,1%)



La Siete: Ola Ola 268.000 (2,2%)

FDF: La que se avecina 555.000 (4,3%)

Boing: Hora de aventuras 380.000 (2,9%)

Divinity: Tu estilo a Juicio 254.000 (1,9%)

Energy: Embargo por sorpresa 179.000 (1,4%)



Clan TV: El pequeño reino de Ben y Holly 430.000 (3,7%)

Teledeporte: JO Atletismo 99.000 (0,7%)

24H: Telediario 1 190.000 (1,5%)



Disney Channel: Shake It Up 234.000 (2,8%)

Intereconomía TV: El gato al agua 321.000 (2,2%)

Marca TV: Futboleros 130.000 (1,3%)

MTV: Vergüenza Ajena 140.000 (1,3%)

13TV: Cine Western - Hambre de venganza 146.000 (1,8%)

Discovery Max: Así se hace 284.000 (2,2%)

Paramount Channel: Cine - Un lugar en el Sol 178.000 (1,2%)



Xplora: Urgencias Bizarras 196.000 (4,5%)

La Sexta3: Cine - Los Otros 408.000 (2,8%)



La familia Prichett cada vez tiene más invitados a casa los martes por la noche: la comedia 'Modern Family' fue vista por 661.000 espectadores (4,4%), la emisión más vista de los canales de TDT en la jornada de ayer. La serie de ABC registra una audiencia media de más de medio millón de espectadores.



Neox lideró el prime time de las TDT con un 4% de cuota de pantalla. Supera en +1,4 puntos a FDF en esa franja horaria. Nitro (1,4%) supera en medio punto la audiencia de Energy (0,9%) y Nova (1,8%) repite resultado (roza los 2 puntos de audiencia), también medio punto más que Divinity (1,5%).



La Sexta3 alcanza el 1,5% de cuota de pantalla con el cine. La película 'Los Otros' fue vista por más de 400.000 espectadores y la cadena ha tenido una media de un 2,8% de cuota de pantalla.