laSexta también sube y suma 31 meses por delante de su competidor

laSexta (6,3%) también sube (+0,3 puntos vs diciembre) y suma otro mes como la tercera cadena privada más vista, por delante de su competidor, y ya son 31 de manera ininterrumpida. También se sitúa por delante de su adversario en Target Comercial (7,5% vs 6,4%).

En la Mañana, Aruser@s (17,7% y 406.000) continúa imbatible y encadena 19 meses ininterrumpidos de liderazgo y Al Rojo Vivo (10,8% y 456.000) sube y es el programa de mayor aportación a la cadena. Este mes, llegan nuevas entregas de Lo de Évole y, junto a El Intermedio y laSexta Noticias, vuelven a situarse como los contenidos más vistos a diario en la cadena.

•Aruser@s sigue imbatible en la mañana con un 17,7% de cuota, resultado con el que continúa entre las mayores distancias de la historia con su competencia (+5,2 puntos). Logra más de 400.000 seguidores de media y más de 1,1 millones de espectadores únicos y es también líder en Target Comercial (22,9%) y en su emisión completa desde las 07:00 horas con un 16,3%

•Al Rojo Vivo (10,8% y 456.000) sube +0,4 puntos vs diciembre y +0,9 puntos vs enero 23, superando no sólo a su directo competidor, también a la cadena pública. Congrega a más de 2,6 millones de espectadores únicos cada día y es el programa de mayor aportación a la cadena

•laSexta Noticias (7,5%) mejora y continúa otro mes entre los contenidos más vistos del canal. Todas sus ediciones superan a su inmediato competidor, logrando una media de más de 1,6 millones de espectadores únicos cada día

•laSexta Noticias 14H L-V (9,3% y 879.000) crece y es lo más visto de la cadena a diario junto a El Intermedio. Supera a la cadena pública (8,7%) y casi triplica a su rival (3,3%), mientras que laSexta Noticias 20H L-V (6,9% y 752.000) también sube respecto a enero de 2023. En el fin de semana destaca laSexta Noticias 14H FDS (7,7%), que también sube en relación con diciembre (+0,4 puntos)

•Jugones (6,8% y 697.000) continúa líder y sin dejar opciones a su competencia (2,5%) congregando cada día a una media de cerca de 1,1 millones de espectadores únicos

•Más vale tarde (6,8% y 603.000) también crece y supera, un mes más, a su directo competidor (3,8%), con una rotunda ventaja de +2,9 puntos. En Target Comercial asciende al 8,9%, siendo 2ª opción absoluta. Cada día, casi 2,8 millones de espectadores únicos siguen el programa

•El Intermedio (7,5% y 1.048.000) vuelve a ser otro mes más el programa diario más visto de la cadena con su 2º mes más visto de temporada y subiendo respecto a enero de 2023 (+0,8 puntos), logrando cada noche 2,9 millones de espectadores únicos

•Zapeando (6,1% y 601.000) firma su mes más visto de la temporada y sigue despuntando en Target Comercial, con un 10,1%, 2ª opción de toda la TV. Cerca de 1,8 millones de espectadores únicos siguen cada tarde el programa de laSexta

•Lo de Évole (7,3% y 1.046.000) estrena temporada de nuevo entre los contenidos más vistos de la cadena y de nuevo líder sobre su principal competidor. En Target Comercial lidera creciendo al 10,3%. Consigue 3,2 millones de espectadores de media en sus primeras entregas del domingo

•Generación Top, nueva apuesta de entretenimiento de la cadena, destaca en su estreno (6,7%) y mejora en su segunda entrega (6,9%) consiguiendo más de 1,9 millones de espectadores únicos de media cada semana

•laSexta Columna (6,3% y 794.000) mejora +1,1 puntos respecto a hace un año. Destaca su resultado en Target Comercial, donde asciende al 7,7% y es seguido cada viernes por cerca de 2,3 millones de espectadores únicos