laSexta (7%) encadena ocho años de liderazgo absoluto sobre su competidor

laSexta, con un 7% en 2020, ha continuado con su rotundo liderazgo sobre su competidor (5,5%) y encadena su octavo año consecutivo por delante. En Prime Time, acumula 11 años seguidos de victorias sobre su rival (6,3% vs 5,8%). También está por encima en Target Comercial, tanto en total día (8,1% vs 6,1%) como en Prime Time, (7,2% vs 6,7%). Sus programas diarios, con ‘Al rojo vivo’ y laSexta Noticias en su año más visto y el crecimiento imparable de ‘Aruser@s’ contribuyen al fortalecimiento de la cadena.

Del mismo modo, suma una mayor audiencia acumulada a diario respecto a su directo competidor, ya que durante 2020 han pasado cada día por laSexta una media de más de 12,2 millones de espectadores, resultado muy alejado del de su adversario.

laSexta, ocho años de liderazgo inalcanzable frente a su rival

laSexta finaliza 2020 con una audiencia del 7% y vuelve a ser la tercera cadena privada más vista en España, encadenando su octavo año de liderazgo consecutivo sobre su competidor, que vuelve a quedar muy lejos (5,5%). De hecho, se impone a su rival en todas las franjas de la Mañana al Prime Time, gracias a la fortaleza de sus ediciones y especiales de noticias y sus programas de actualidad y entretenimiento diario, además de a sus ofertas estelares.

‘Al rojo vivo’ cierra este año de nuevo como el programa más competitivo de la cadena en su 2ª mejor cuota de la historia y su año histórico más visto tras alcanzar un 14,7% de cuota de pantalla y superar el millón de espectadores de media. Es el programa de debate líder cada mañana, a casi el doble de ventaja de su reciente competidor.

Los informativos de laSexta vuelven a situarse entre los contenidos más seguidos cada día superando, un año más, la referencia del 10% y en el año más visto de su historia, con más de 1,2 millones de espectadores. Asimismo, es la primera vez en la historia que cada una de sus ediciones superan el millón de espectadores en un año.

laSexta Noticias 14H, con Helena Resano, es la mejor edición de la cadena con más de 1,4 millones de espectadores, su segundo año más visto, y el 11,4% de cuota.

laSexta Noticias 20H, conducido por Cristina Saavedra, continúa por delante del 9% de cuota y supera los 1,1 millones de espectadores de media, logrando su año más visto y situándose como tercera opción absoluta de su franja.

laSexta Noticias Fin de Semana, de la mano de Cristina Villanueva, crece en sus dos ediciones: la de las 14:00 horas hasta el 10,5% y más de 1,1 millones de seguidores (+0,1 y +192.000 vs 2019), su mejor año en miles de la historia, mientras que la de las 20:00 horas logra máximo histórico anual tanto en cuota como en miles con un 8,8% y, por primera vez, supera el millón de espectadores, 1.134.000 (+1 puntos y +236.000 vs 2019).

Entretenimiento e información, el éxito diario de laSexta

‘Aruser@s’ confirma su sobresaliente acogida en las mañanas televisivas registrando su año de mayor crecimiento, +2,8 puntos y cerca de +150.000 seguidores respecto a 2019, hasta su máximo anual histórico, un 13,2% y más de 400.000 espectadores. Con estos resultados, se sitúa como tercera opción absoluta de la TV, por delante de la cadena pública, y consigue el liderazgo absoluto entre el público masculino (14,9%), los espectadores de 55-64 años (17,3%) y en Murcia, además de en Cataluña (18,4%) entre las generalistas. En continuo crecimiento, logra sus mejores meses con el arranque de temporada, hasta dispararse en los últimos meses del año a más del 16% de cuota.

En su franja completa (de 07:30 a 11:00) el ascenso es aún mayor, +3,3 puntos, hasta el 12,4% y más de 300.000 espectadores de media.

‘Jugones’ continúa creciendo en la sobremesa y logra el año más visto de su historia. El espacio conducido por Josep Pedrerol consigue este año cerca de 800.000 espectadores y un 6% de cuota, líder, por segundo año consecutivo, aumentando la distancia con su competidor a +2,4 puntos.

‘Zapeando’ cierra un año más por delante de su competidor. El programa capitaneado por Dani Mateo crece +0,6 puntos hasta el 6,8% con 850.000 espectadores, su mejor año desde 2016. Este resultado le sitúa líder, una vez más, frente a su rival directo a una distancia de +1,6 puntos. Sube al 9% entre los públicos de 25 a 44 años, situándose como segunda opción entre toda la televisión.

‘Más vale tarde’ mejora su número de seguidores hasta igualar su año más visto de la historia más de 800.000 espectadores y un 7,5%. Se mantiene como el programa de actualidad más visto de la tarde y supera a su principal competidor por +2,1 puntos.

Y un Prime Time con la mejor fórmula para cubrir la actualidad

‘El intermedio’ continúa como el programa diario más visto de laSexta, por 13º año consecutivo con una media del 8,2% de cuota de pantalla y cerca de 1,4 millones de espectadores, datos que le vuelven a situar por delante de su competidor.

Los programas semanales de laSexta siguen triunfando: ‘Lo de Évole’ se ha convertido en el programa más visto del año en la cadena con una media de un 9,7% de cuota de pantalla y 1.842.000 espectadores, duplicando a su rival en su franja. De hecho, el programa de Jordi Évole es tercera opción absoluta de su franja y segunda opción en Target Comercial en el que crece hasta el 11,5% ‘Salvados’ cierra con un 8,1% de cuota de pantalla, hasta un 9,5% en Target Comercial, y 1,5 millones de espectadores, a dos puntos por encima de su principal competidor y como el segundo programa más visto de la cadena.

En el fin de semana, ‘El Objetivo de Ana Pastor’ (6,7% y 1.171.000 espectadores) sube y alcanza su mejor resultado en dos años y continúa líder sobre su competidor. ‘laSexta Noche’ también mejora el resultado de su año anterior y marca un 7,8% de media y 865.000 espectadores, situándose un año más como el programa de debate y actualidad líder del fin de semana.

En la noche del viernes, ‘laSexta Columna’ alcanza un 7% de cuota y supera los 1,1 millones de espectadores, mientras que ‘Equipo de investigación’ promedia cerca de un millón de seguidores.

‘Pesadilla en la cocina’ (6,7%) y ‘¿Te lo vas a comer?’ (8,4%), ambos conducidos por Alberto Chicote, superan un año más el millón de espectadores.

‘Liarla Pardo’ (7,2% y 965.000 espectadores) se consolida como el referente de la actualidad en las tardes dominicales con su año más visto y consigue el 15 de marzo la mejor emisión de su historia tanto en miles (con 2.015.000) como en cuota (11,5%).