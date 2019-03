"The Red Woman" ha batido todos los récords de 'Juego de Tronos'. El primer capítulo de la sexta temporada de la serie de HBO reunió este domingo a 10,7 millones de espectadores en su emisión en HBO (incluyendo las repeticiones por diferencia horaria en EEUU), así como sus servicios de 'streaming' HBO Go y HBO Now, según recoge Entertainment Weekly.



Hasta ahora, el estreno de la anterior temporada hace un año tenía el récord de audiencia de la serie, ya que en total fueron casi 8 millones de espectadores los que siguieron el estreno de la quinta temporada de la superproducción de HBO.