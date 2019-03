Jack Bauer regresa con '24' ante más de 8 millones de espectadores

Tras cuatro años de ausencia, Jack Bauer ha vuelto. '24: Live another day', la nueva entrega de la serie de Fox, se estrenó el pasado lunes en Estados Unidos ante más de 8 millones de espectadores.



La nueva '24' contará con 12 capítulos, la mitad de duración que en las primeras ocho temporadas. La serie protagonizada por Kiefer Sutherland fue la tercera oción en demográficos (2.5), tras 'The Voice' (3.0) y 'The Blacklist' (2.7).



Por otro lado, el domingo 'Juego de Tronos' volvió a batir un nuevo récord de audiencia con el capítulo "First of His Name": fue seguido por 7,2 millones de espectadores, cifra que aumenta sumando las reposiciones hasta alcanzar los 8,6 millones en HBO.