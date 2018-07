La invasión zombie de 'The Walking Dead' atrapa a más de 17 millones de espectadores

Más de 17 millones de espectadores en EEUU vivieron el ataque zombie del estreno de la quinta temporada de 'The Walking Dead'. La serie de AMC batió récord al superar el arranque de la cuarta entrega, que fue visto por más de 16 millones.



El capítulo, titulado "No Sanctuary", reunió a 17,3 millones de espectadores en EEUU, de los cuales unos 11 millones pertenecen al rango de edad comprendido entre los 18 y los 49 años, según informa el portal Deadline.



'The Walking Dead' superó a todas las ofertas de las cadenas en abierto con las que competía como el fútbol americano de NBC, 'The Good Wife' (CBS), 'Resurrection' (ABC) y 'Mulaney' (Fox).



En nuestro país, tan solo 24 horas después de su estreno en EEUU, Fox España emitió "No Sanctuary", con cerca de 400.000 espectadores (1,8% share), lo más visto de los canales de pago en nuestro país, mejorando el dato del estreno de la cuarta entrega (1,6%). Muy pronto, Neox emitirá el final de la cuarta temporada en abierto.