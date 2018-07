'Homeland' regresa con 2 millones de espectadores

Mientras una de las series del momento decía adiós para siempre, otra de las más exitosas decía hola a sus seguidores. 'Homeland' regresó este domingo, una jornada difícil con la despedida de 'Breaking Bad' y los regresos de 'The Good Wife', 'Once Upon a Time' y 'Revenge'.



'Homeland' volvió a Showtime con su mejor dato de audiencia en un comienzo de temporada. La ficción fue vista por 1,9 millones de espectadores, frente al 1.730.000 de la segunda temporada y el 1.080.000 de su piloto.



Otra seire que también ha vuelto es la comedia 'The Big Bang Theory' con el debut de la séptima temporada en EEUU y, como era de esperar, la emisión del doble episodio de estreno el pasado jueves fue un gran éxito de audiencia. Casi 20 millones de espectadores permanecieron frente a la pequeña pantalla para disfrutar de las nuevas historias que ofrece esta nueva entrega. Estas audiencias suponen el mayor resultado de la serie hasta la fecha y la consolidan como la comedia más vista del momento.