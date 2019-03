Hispania, sin rival, bate récord en su tercer episodio: 25,8% y 4,8 millones

La superproducción de Antena 3, Hispania, avanzó ayer sin rival en su conquista hacia la audiencia. Con una media de 4,8 millones de espectadores (4.793.000) y el 25,8% -récord de temporada-, la serie protagonizada por Lluís Homar, Roberto Enríquez y Juan José Ballesta, entre otros, lideró entre las emisiones más vistas del día.



Su tercer episodio, titulado “La muerte de Viriato”, obtuvo más audiencia, incluso, que el del día de su estreno -4.768.000 y el 22,7% de cuota-, con el que ya se convirtió en el mejor estreno de producción nacional del año (series y programas).



Hispania, más líder frente a sus rivales



Además, logró las mayores distancias hasta el momento frente a sus competidores. Tanto es así que marcó una ventaja de casi 2 millones de espectadores y 10,6 puntos frente a la segunda opción, “España pregunta, Belén responde”, en Telecinco, que registró por su parte 2,9 millones y el 15,2%.



La hegemonía de Hispania frente a la oferta de Telecinco quedó igualmente reflejada en la franja de coincidiencia de ambas emisiones, como reflejan los datos: Hispania fue seguida por el 25,4% de la audiencia (4.810.000), mientras que el programa de Telecinco "España pregunta, Belén responde" era seguido por 3.239.000 espectadores (el 17,1% de la audiencia).



Y también, durante los bloques de publicidad (a las 23:30 y las 23:45), en los que Hispania lideró frente a Telecinco, como se aprecia a continuación: con un 24,2% frente al 23,2% de la cadena de Fuencarral, durante el primer bloque publicitario; y en el segundo bloque obtuvo unos datos del 23,1% de audiencia frente al 21,4%.



También el minuto más visto



La serie producida por Bambú Producciones consiguió ayer el ‘minuto de oro’ del día, a las 23:42 horas, cuando 5.583.000 espectadores y el 33,3% de la audiencia veían huir a Viriato de los romanos tras haber evitado que éstos agredieran a Helena.



Líder en todos los públicos por encima del 26%



Hispania demostró su fortaleza igualmente en todos los públicos, ya que lideró en todos los target menores de 64 años por encima del 26%. En la media del grupo de los 45 a los 54 años alcanza el 30%, mientras que en el segmento de los 13 a los 24 se sitúa en un 29,9%.



Líder del target comercial (27,3%), lideró asimismo en las comunidades de Castilla-La Mancha (36,9%), Resto (31,9%), Valencia (29,7%), Murcia (28,2%), Aragón (27%), Andalucía (26,2%) y Madrid (26%).



Más de 45.000 usuarios en hispanialejuego.com y 26.000 seguidores en facebook



Asimismo, Hispania prosigue con su particular conquista en el terreno digital. En facebook, roza en estos instantes los 26.000 seguidores, mientras que ya son 45.000 usuarios los que se han registrado en hispaniaeljuego.com, el primer juego oficial on line de una serie lanzado antes del estreno en TV –el pasado julio en colaboración con la empresa Be Great-.



Disponible también en versión móvil ofrece cada semana misiones semanales relacionadas con la trama del capítulo emitido.