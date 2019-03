Hispania reconquista a los espectadores y vuelve a superar a "Felipe y Letizia"

En su segundo episodio Hispania volvió a ganar la batalla de la ficción nacional. La nueva superproducción de Antena 3 y Bambú Producciones superó anoche los excepcionales registros de su estreno (4.768.000 y 22,7%) tras lograr reunir a más de 5,1 millones de telespectadores (5.116.000), con una cuota de pantalla del 24,7%. Tan sólo dos días después de su arranque, la ficción aumenta el interés entre el público y experimenta una subida de 2 puntos y 348.000 nuevos espectadores.



Como ya ocurriera este pasado lunes, Hispania se convirtió en la emisión más vista de la jornada, colocándose por encima del resto de ofertas de la competencia. En Telecinco, el desenlace de la TV movie "Felipe y Letizia, deber y querer" volvió a quedarse en segunda posición con 5 millones (24,6%).



HISPANIA RECONQUISTA A LOS ESPECTADORES



Antena 3 ha renunciado voluntariamente a los ingresos publicitarios en el arranque de Hispania, lo que ha permitido a los espectadores disfrutar de los primeros capítulos sin ningún tipo de interrupción. La maniobra de la cadena ha sido gratamente acogida por la audiencia que ha sido finalmente la más beneficiada. Los datos son los que son, Hispania se convierte en el mejor arranque (de ficción y entretenimiento) del año tras alcanzar una audiencia media cercana a los 5 millones de espectadores (4.924.000).



Telecinco, en cambio, en su afán por obstaculizar los productos de la competencia, en lugar de apostar clara y firmemente por los suyos, vuelve a quedar en segunda posición frente a Hispania. La cadena de Mediaset se ha saltado la Ley con el único fin de ser la primera y en esta ocasión el resultado no podía haber sido más doloroso.



Telecinco "ha desaprovechado" la TV movie "Felipe y Letizia", ha vuelto a torear a sus propios espectadores y, por si fuera poco, ahora deberá abonar una multa que podría alcanzar el medio millón de euros si finalmente prospera el expediente sancionador abierto por Industria por no haber respetado las reglas de juego.



"TIERRA DE LOBOS" SE QUEDA SIN SUS ESPECTADORES



La mala jugada podría costarle muy cara a Telecinco. La privada ha intentado en dos ocasiones frenar la conquista de Hispania, olvidándose de que su TV movie consta de tan sólo dos entregas. Tras el excepcional arranque de Viriato y sus rebeldes, la cadena de Mediaset parece haberse quedado sin cartuchos para seguir torpedeando a Antena 3.



En lugar de restar espectadores a la competencia, Telecinco ha perjudicado únicamente a sus propios espectadores. El poco respeto hacia su público ha llevado a la cadena de Fuencarral a retirar de parrilla la emisión de "Tierra de Lobos", después de los constantes cambios a los que la serie fue sometida la semana anterior.



Todo ello ha dejado a su ficción más ambiciosa de la temporada con un flojo 15,1% y menos de 2,5 millones de seguidores. Tras contraprogramar el pasado miércoles, la serie registró a partir de las 23:15 horas mínimo histórico en número de espectadores. Esta semana, además, "Tierra de Lobos" se ha quedado sin su público después de faltar a su cita semanal.



HISPANIA SUPERA EN MÁS DE 2 MILLONES A "TIERRA DE LOBOS"



A pesar de no enfrentarse frente a frente, el pulso entre las nuevas ficciones nacionales tiene de momento un rotundo vencedor, Hispania. La serie de Antena 3 supera claramente a la ambiciosa "Tierra de Lobos" de Telecinco. La serie ambientada en el siglo XIX se queda, ni más ni menos, que a 2.142.000 espectadores de Hispania. Un total de 7,1 puntos de diferencia se registra entre el primer episodio de una y otra serie, lo que demuestra el claro interés de los espectadores hacia la ficción de Bambú.



La diferencia con respecto al segundo episodio es mucho más notable. Hispania supera en más de 2,3 millones a Tierra de Lobos, superando en un total de 9 puntos, tal y como puede apreciarse en la tabla inferior:



EXPEDIENTE SANCIONADOR A TELECINCO



Los últimos cambios realizados por Telecinco en su parrilla han llevado a la Subdirección General de Medios Audiovisuales, perteneciente al Ministerio de Industria, a abrirle un expediente sancionador. La cadena de Fuencarral contraprogramó el pasado miércoles al no anunciar la programación definitiva con los 3 días de antelación que establece la ley.



Tras conocer la intención de Antena 3 de estrenar Hispania el lunes 25, Telecinco retiró la TV movie "Felipe y Letizia" del miércoles para trasladarla a la noche del lunes. Este cambio llevó a la cadena a cubrir el hueco del miércoles con un especial de "Hormigas blancas" y a sustituir una reposición de "Tierra de Lobos" por un capítulo de estreno. Aunque Telecinco puede presentar alegaciones, si el expediente abierto sigue su curso, la cadena podría tener que pagar una multa cuya cuantía podría alcanzar los 500.000 euros si Industria considera que se trata de una infracción grave.



Mientras que Antena 3 renuncia a los ingresos por publicidad, Telecinco prefiere faltar el respeto a los espectadores y gastarse sus ingresos en tener que pagar las multas por contraprogramación.