Los Grammy más vistos de la última década

La entrega de los Grammy de este año ha sido la más vista de los últimos 11 años. El debut en la gala de Mick Jagger, la reaparición de Barbra Streisand y, sobre todo, las actuaciones de las superestrellas del momento, tienen mucho que ver en estos datos.



El show del pasado domingo fue visto por 26,66 millones de personas, lo que supone un 3% más con respecto a los 25,87 millones registrados en el 2010, según los datos de la cadena CBS. Así más de 26 millones de personas sintonizaron sus televisores para ver la performance de Cee Lo Green cantando 'Forget You' vestido como un pavo real o a Lady Gaga saliendo de un huevo gigante para cantar su nuevo éxito 'Born This Way'.



Las críticas sobre la gala han sido dispares. Para el crítico Tim Goodman de 'The Hollywood Reporter' la gala de los Grammy ha sido un espectáculo "pésimo", "frecuentemente caótico y con mal ritmo". En cambio, para Ann Powers, crítica de música de 'Los Angeles Times', lo que más destacó fue "la diferencia en el rango generacional. Fue impresionante, pero al final el espíritu pertenecía al futuro, tan impredecible y fragmentado".



JAGGER, DEBUT Y TRIBUTO

El público pudo ver desde a una estrella consagrada del rock como Mick Jagger rendir un tributo a su fallecido colega Solomon Burke al cantar 'Everbody Needs Somebody', a Justin Bieber haciendo un dueto con Jaden Smith, la hija de Will Smith.



Los galardonados de este año incluyeron a algunos de los nombres más importantes en el mundo de la música pop, hip-hop, rap, country y rock. Entre los otros cantantes figuró Lady Gaga y Eminem. También estuvo el trío country Lady Antebellum con premios por la Canción del Año y Mejor Grabación del Año por 'Need You Now'. En la categoría Mejor Album triunfaron los roqueros canadienses Arcade Fire con 'The Suburbs'.



Los Grammy son unos premios que anualmente entrega la Academia Discográfica estadounidense. En los últimos años, los organizadores han reducido la cantidad de premios que se entregan en la versión televisada del show y han dado énfasis en las actuaciones para mantener la sintonía del público.