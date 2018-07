El final de 'Juego de Tronos' fue visto por más de 7 millones de espectadores en EEUU

'Juego de Tronos' se despidió este domingo de su audiencia millonaria con el capítulo "The Children". No batió récord pero superó los 7 millones de espectadores en Estados Unidos, lo que supone una mejora de un 32% la audiencia del final de la tercera entrega.



La serie que ha arrebatado el puesto de la ficción más vista de HBO (18,6 millones) a la mismísima 'Los Soprano', reunió a 7,1 millones de espectadores en su episodio final. Hace un año fueron 5,4 millones los espectadores que estuvieron pendientes del desenlace de la tercera temporada.



La cuarta temporada de 'Juego de Tronos' ha promediado una audiencia de 6,8 millones de espectadores en EEUU, según datos de TV by the Numbers.



En nuestro país y con tan solo 24 horas de diferencia, Canal+ Series emitía el final de temporada de la serie. El canal de pago anotó un 0,5% de share con la despedida de 'Juego de Tronos', que sumó cerca de 100.000 espectadores.



'Juego de Tronos' ha renovado por dos temporadas más y regresará a HBO el próximo 5 de abril de 2015.