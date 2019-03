Tu Cara Me Suena lidera de nuevo con el 21,3% de share

La noche fue para Amy Winehouse y Justin Bieber. Julio Iglesias Jr. ganó la octava gala de Tu Cara Me Suena interpretando a la cantante inglesa y Pablo Motos vivió el fanatismo de las seguidoras del cantante estadounidense ante más de 3,3 millones de espectadores.



Tu Cara Me Suena vuelve a ser líder absoluto del día con el 21,3% de audiencia y más de 3,3 millones de espectadores, imponiéndose al resto de la oferta televisiva. Antena 3 consiguió el liderazgo del prime time (15,9% de cuota) y del late night (22,2%), alcanzando una media del 15,3% de audiencia en el día.



El programa presentado por Manel Fuentes superó en más de 5 puntos a la ficción de Telecinco, 'Tierra de Lobos'. La Sexta estrenó la serie 'Person of Interest' con una audiencia de 2 millones de espectadores y el 9,5% de share. Tu Cara Me Suena tuvo picos de más del 33% de cuota de pantalla y registra un 22,6% de audiencia en el 'target comercial'.

Tu Cara Me Suena lidera en el público menor de 65 años, alcanzando un 35% de cuota entre los espectadores de 13 a 24 años. En cuanto al ámbito regional, el programa lidera en Andalucía (20,6%), Cataluña (22,4%), Euskadi (21,2%), Galicia (17,1%), Madrid (20,7%), Valencia (27,9%), Aragón (20,7%), Baleares (25,3%), Murcia (21,9%), Castilla y León (22,6%) y Resto (19,6%).



Antes, El Hormiguero 3.0 recibió la visita del cantante Justin Bieber. El programa presentado por Pablo Motos arrasó con más de 3,3 millones de espectadores y el 16,3% de audiencia. El espacio tuvo una cuota del 32,3% de audiencia entre los espectadores más jóvenes (de 13 a 24 años) y picos de más del 21% de audiencia.



ÉXITO EN LAS REDES SOCIALES

Tu Cara Me Suena arrasa en Internet y cada gala se convierte en lo más comentado en Twitter durante su emisión y a lo largo del dia siguiente. Anoche, el programa de Antena 3 logró 4 'trending topics' nacionales (#TuCaraMeSuena8, Luz Casal, Boy George y Anastacia) y 3 mundiales (Luz Casal, Sylvia Pantoja y Pavo Real).