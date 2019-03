'Tu Cara Me Suena' lidera el late night con picos del 35% de share

Arturo Valls fue el ganador de la sexta gala de 'Tu Cara Me Suena' gracias a su imitación de Rick Astley. El programa de Antena 3 fue visto por más de 3,1 millones de espectadores y el 20% de la audiencia. 'Tu Cara Me Suena' arrasó en la franja del late night con picos de más del 35% de cuota durante su emisión.



La gala de anoche fue seguida por el 22,3% del público más joven (de 13 a 24 años) y el 21% de los espectadores de 45 a 54 años. También destaca la audiencia lograda por el programa en Valencia (28,2%), Castilla-La Mancha (23,2%), Baleares (22,9%) y Canarias (21,6%).



'Tu Cara Me Suena' también arrasó en las redes sociales con un 51,8% de share social y más de 50.000 comentarios sobre el programa. 'TCMS' logró 'trending topics' nacionales (#TuCaraMeSuena6, María del Monte, Sonia y Selena) y mundiales (#TuCaraMeSuena6, María del Monte, Sonia y Selena, Arturo Valls, Azúcar Moreno).



'ESPEJO PÚBLICO', LÍDER DE LA MAÑANA

El magazine matinal presentado por Susanna Griso arranca la semana como líder de su franja. 'Espejo Público' anotó ayer un 19,3% de share, superando en +0,2 puntos que 'El Programa de AR' en Telecinco y +8,4 puntos que 'La Mañana' de La 1.



Antena 3 lideró ayer las franjas de la Mañana (17,4%) y el late night (23,1%), anotando una audiencia media del 14,9% de share.