'Tu Cara Me Suena' líder de la noche con 22,5% de share

'Tu Cara Me Suena' fue líder absoluto de la noche con el 22,5% de audiencia y cerca de 3,5 millones de espectadores. El programa de Antena 3 se impone a la serie de Telecinco 'La que se avecina' (20,9%) en +1,6 puntos y en +8,6 puntos a 'Gran Reserva' en La 1 (13,9%).



El programa presentado por Manel Fuentes rozó el 25% de cuota entre el público femenino y superó el 24% de audiencia entre los espectadores más jóvenes (13 a 24 años), el público de 45 a 54 años (24,6%) y los de 55 a 64 años (24,5%). 'Tu Cara Me Suena' alcanzó picos de más del 38% de cuota de pantalla durante su emisión.



'Tu Cara Me Suena' volvió a arrasar en las redes sociales con 31 'trendings topics' en Twitter. Consiguió 21 de ellos a nivel nacional (#TuCaraMeSuena13, Marc Anthony, TCMS, Daniel Diges, Arturo Valls, José Feliciano, Santiago Segura, Prince, Purple Rain, Anna Simon, Dani Martin, El Canto del Loco, Javier de Pecos, María Jesús, Nena Daconte, Manzanita, María del Monte, Macaco, Danza Kuduro, Roko, Arturo de LMFAO) y 10 a nivel mundial (#TuCaraMesuena13, Santiago Segura, Dani Martin, Javier de Pecos, Manzanita, María del Monte, Macaco, Roko, Danza kuduro, Arturo de LMFAO).



'TCMS' produjo más de 193 comentarios por minuto en Twitter y más de 35.7000 comentarios, según datos de tuitele.tv.



Antes, 'El Hormiguero' fue visto por más de 2,4 millones de espectadores y el 11,3% de share. El programa presentado por Pablo Motos fue visto por el 12,8% del target comercial.



La nueva serie de Antena 3, 'Amar es para siempre', anotó una audiencia del 15,6% y mantiene más de 2 millones de espectadores. La ficción alcanzó el 21,5% de share entre los espectadores de 55 a 64 años y una cuota del 13,8% en el target comercial.



Antena 3 fue líder del día con el 15,8% de audiencia, superando a Telecinco (15,7%) y La 1 (10,3%). Antena 3 lideró las franjas de la Mañana (16,4%), la Sobremesa (13,9%) y el late night (26,4%).



El Grupo Antena 3 sumó una cuota de pantalla total del 29,4% de audiencia (+1,1 puntos que Mediaset y +13,1 puntos que RTVE). Antena 3 es la cadena líder de enero a falta de poco más de una semana para que finalice el mes, con un 13,6% de audiencia (+0,8 puntos que Telecinco).