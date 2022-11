'Tu Cara Me Suena', líder absoluto del día

La batalla de estrellas de 'Tu Cara Me Suena' fue histórica: la gala fue récord de audiencia de la temporada y líder absoluto del día. 'TCMS' fue líder con más de 3,7 millones de espectadores y el 24,7% de share.



El programa de Antena 3 anotó un 27% de audiencia en el target comercial y arrasó entre los espectadores más jóvenes (de 13 a 24 años) con el 29,5% de share. También destaca la audiencia lograda entre el público de 25 a 34 años (27,3%).



'Tu Cara Me Suena' alcanzó picos de más del 39% de cuota de pantalla durante su emisión. El programa presentado por Manel Fuentes se impuso claramente al resto de la oferta televisiva de la noche, superando en más de medio millón de espectadores y +8,8 puntos al estreno de 'Ice Age 3' en Telecinco (15,9% de share). El otro estreno de la noche, 'La Memoria del Agua' en La 1, se situó como la tercera opción de la noche con 2,2 millones de espectadores (13,5%).



La gala de anoche tuvo el 'minuto de oro' del día a las 23:36 horas, cuando cerca de 5 millones de espectadores (4.920.000) veían 'Tu cara Me Suena', un 26,1% de share.



ARTURO VALLS ARRASA EN TWITTER

'TCMS' volvió a arrasar en las redes sociales. La actuación de Arturo Valls fue vista y comentada por el 96% de share social. La gala de anoche logró 32 'trending topics' en Twitter.



De estos 'TT', 17 fueron nacionales: TCMS, #TuCaraMeSuena11, Shakira, Roko, Santiago Segura, Javier de Pecos, Alaska, Jackson 5, #TCMSAuryn5, Pecos, Daniel Diges, Alejandro Sanz, María del Monte, Carlos Latre, Diges, Arturo Valls, Fofito.



Los 15 mundiales fueron: #TuCaraMesuena11, Shakira, Roko, Santiago Segura, Javier de Pecos, Alejandro Sanz, Anna Simon, Alaska, Auryn, Jackson 5, Daniel Diges, María del Monte, Carlos Latre, Arturo Valls, Fofito.



ANTENA 3, LÍDER DEL DÍA

Antena 3 fue líder del día con el 16,2% de audiencia. Antena 3 superó en +2 puntos a Telecinco (14,2%) y en casi 5 puntos a La 1 (11,3%). La cadena lideró en las franjas de la Mañana (16,6%), el prime time (15,2%) y el late night (27,1%).



El Grupo Antena 3 lidera el día con más del 30% (30,5%), la Mañana (29,8%), la Tarde (31,3%) y el prime time, con un 31,2% de share, a más de 4 puntos de ventaja de Mediaset y 14,6 frente a TVE.



Destaca la audiencia de las series de las tardes de Antena 3. 'Bandolera' fue vista por más de 1,5 millones de espectadores (12,3%) y después, 'El Secreto de Puente Viejo' rozó los 1,9 millones de espectadores (16,9%).



Después, el concurso presentado por Arturo Valls, 'Ahora Caigo', superó de nuevo los 2 millones de espectadores (18,6% de share). La semana pasada, 'Ahora Caigo' fue líder la semana pasada entre los jóvenes (12,5%), el grupo de 45 a 54 años (19,8%) y de mayores de 65 años (23,8%), además de entre el público masculino (16,9%).