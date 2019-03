Tu Cara me Suena se estrena con más de 2 millones de espectadores

Angy Gaga fue la ganadora del primer programa de Tu Cara me Suena. La actuación de la actriz y cantante Angy fue la que más gustó al jurado del espacio de Antena 3. Mónica Naranjo, Carolina Cerezuela, Àngel Llacer y Carlos Latre también probaron suerte en el escenario al comienzo del programa presentado por Manel Fuentes.



Una noche llena de sorpresas que fue vista por más de 2 millones de espectadores y el 14% de la audiencia. Tu Cara me Suena llegó a registrar picos de 26,6% de share durante su emisión. El programa de Antena 3 fue líder entre el público menor de 44 años y en el 'target comercial', con un 14,8% de share. El espacio fue líder en las comunidades de valencia, Baleares, Murcia y Castilla y León.



El programa en el que ocho famosos se ponen en la piel de otros cantantes fue uno de los estrenos de la noche. Telecinco emitió anoche el primer capítulo de la segunda temporada de 'Tierra de lobos', que fue vista por el 15,7% de share. Cuatro arrancó una nueva edición del reality 'Granjero busca esposa' con un seguimiento de casi el 8% de cuota.



ÉXITO EN LAS REDES SOCIALES

El programa presentado por Manel Fuentes sorprendió a los usuarios de Twitter y consiguió una marca pocas veces vista. Tu Cara me Suena consiguió que el 'hashtag' #tucaramesuena, Angy, Mónica Naranjo, Toñi Salazar, Carolina Ferre, Josema Yuste, Lola Flores y Silvia Pantoja fueran 'trending topics' en España. Es decir, 8 TT en una misma noche en la que se llegaron a ocupar cinco temas populares a la vez.



Pero además, el impacto en Twitter traspasó fronteras, consiguiendo 5 'trending topics' en el mundo, en concreto #tucaramesuena, Silvia Pantoja, Toñi Salazar, Lola Flores y Carolina Ferre.