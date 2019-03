'Tu Cara Me Suena' arrasa en su segunda semifinal con el 24% de audiencia

'Tu Cara Me Suena' encara su recta final como líder absoluto de su franja. La segunda semifinal celebrada en directo anoche en Antena 3 fue vista por más de 3,6 millones de espectadores y el 23,9% de audiencia. El programa presentado por Manel Fuentes superó picos del 39% de cuota de pantalla durante su emisión.



La semifinal de 'Tu Cara Me Suena' fue seguida por el 23,4% del target comercial y el 26,4% del público femenino. El programa fue líder entre el público más joven (de 13 a 24 años) con el 26,4% de share. También destaca la audiencia lograda entre los espectadores de 45 a 54 años (25,3%) y los de 55 a 64 años (25,7%).



En lo que respecta a los ámbitos regionales, 'TCMS' rozó el 32% de share en Castilla-La Mancha y destacó en Valencia (29,8%), Baleares (27,2%), Resto (27%), Murcia y Castilla y León (ambas con 26,1%).



'Tu Cara Me Suena' arrasó en las redes sociales, logrando 38 'trending topics' en Twitter. Consiguió 19 TT nacionales (#TuCaraMeSuena14, TCMS, Arturo Valls, Arturo Valls de LMFAO, Carolina Cerezuela, Niña Pastori, Daniel Diges, Boney M, Santiago Segura, Javier de Pecos, Blondie, El Arrebato, María del Monte, La de Camela, Aqua, Barbie Gir, Pasión Vega, Baloo, Pablo Carbonell) y otros 19 mundiales (Arturo Valls, Arturo Valls de LMFAO, #TuCaraMeSuena14, Carolina Cerezuela, Niña Pastori, Daniel Diges, Boney M, Javier de Pecos, Blondie, El Arrebato, María del Monte, La de Camela, Barbie Girl, Pasión Vega, Roko, Oso Baloo, Pablo Carbonell, Anna Simon, Diges).

El programa lideró el share social en Internet, con más de 87.100 comentarios en total y 383 comentarios por minuto, según los datos de tuitele.tv.



'EL HORMIGUERO' FUE VISTO POR MÁS DE 2,7 MILLONES DE ESPECTADORES

Antes de la gala en directo de 'Tu Cara Me Suena', cuatro de sus protagonistas visitaron 'El Hormiguero'. Daniel Diges, Anna Simon, María del Monte y Ángeles Muñoz estuvieron en el programa que presenta Pablo Motos. 'El Hormiguero' fue visot por más de 2,7 millones de espectadores (13% de share).



Antena 3 fue líder del día con el 16,5% de audiencia media, superando en +0,7 puntos de audiencia a Telecinco (15,8%) y en +6,7 puntos a La 1 (9,8%). Antena 3 lideró las franjas de la Mañana (17,3%), la Sobremesa (13,5%) y el late night (27,7%).



El magazine matinal 'Espejo Público' arranca la semana como líder con el 19,2% de audiencia. El programa presentado por Susanna Griso se impuso a 'El programa de AR' (15,8%) en +3,4 puntos de audiencia y a 'La Mañana' de La 1 (9,2%) en +10 puntos de audiencia.



Antena 3 se mantiene como líder de enero con el 13,7% de audiencia, superando a Telecinco en +0,6 puntos (13,1%) y en +2,8 puntos de audiencia a La 1 (10,9%). El Grupo Antena 3 fue líder absoluto del lunes con una suma total de audiencia del 30,4% (+1,8 putnos que Mediaset).