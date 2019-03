'Tu Cara Me Suena' anota su máximo de temporada con Eurovisión

Eurovisión batió récord de audiencia anoche. No es que se adelantara varios meses la celebración del festival europeo de la canción: 'Tu Cara Me Suena' celebró anoche una gala especial con los mejores artistas que han pasado por la historia del festival.



'Tu Cara Me Suena' anotó su máximo de audiencia con más de 3,5 millones de espectadores y el 23,3% de share, siendo el programa más visto de esta temporada. 'TCMS' alcanzó picos de cerca del 40% de cuota de pantalla durante su emisión.



El programa presentado por Manel Fuentes fue líder absoluto de su franja. La gala eurovisiva fue seguida por el 25,6% del público femenino y destacó la audiencia lograda por el programa en los espectadores de 55 a 64 años (25,8% de share) y entre los más pequeños de la casa (4 a 13 años), con un 25% de cuota.



La última gala de 'TCMS' lideró en Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, Castilla-La Mancha, Canarias, Aragón, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla y León y resto.



El minuto más visto del programa consigue más de 4,5 millones de espectadores con la actuación de Ángeles Muñoz como Dana Internacional. En cuanto a cobertura, 8.710.000 personas contactaron al menos un minuto con el programa.



Otra noche más, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre 'TCMS', consiguiendo hasta 35 'trending topics' en Twitter. De estos TT, 18 fueron nacionales (#TuCaraMeSuena9, TCMS, Roko, Loreen, Euphoria, José Vélez, Chikilicuatre, Angeles de Camela, Dana International, Camela, Geno, Rosa de España, Peret, María del Monte, Edurne, Conchita Bautista, Nina Simone, Roy Orbison) y 17 fueron mundiales (#TuCaraMeSuena9, Manel, Roko, Loreen, Euphoria, Arturo Valls, Julio Iglesias, Santiago Segura, Ángeles de Camela, Dana International, Camela, Diges, Rosa de España, Bisbal, María del Monte, Edurne, Carolina Cerezuela).