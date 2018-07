'Boom' bate récord con un 16% de share y 1, 6 millones de espectadores

Antena 3 arrancó ayer la semana con récords en sus programas de Mañana y Tarde. Así, Espejo Público batió su máximo de temporada al cosechar un 18,4%, resultado que convirtió al matinal conducido por Susanna Griso en líder de su franja de emisión.



El magazine matinal de Antena 3 lideró igualmente entre el Target Comercial (17,2%) y entre los espectadores de 25 a 34 años (17,4%) y del 35 a 44 años (18,2%). Por ámbitos, fue primera opción en Andalucía (23,4%), Galicia (25,7%), Castilla-La Mancha (21,1%), Murcia (19%) y Castilla y León (22,5%).



Antena 3, líder de la Mañana, Sobremesa y Late Night

Después, 'Karlos Arguiñano en tu cocina' inició temporada con su primera receta en directo, ‘Pochas con guindillas fritas’, que siguieron más de 600.000 espectadores y el 16,5% de la audiencia. La Ruleta del Suerte, que celebra sus 2.000 programas en Antena 3, logra su dato más alto de lo que llevamos de temporada, un 19% de cuota y más de un millón de espectadores y contribuye asimismo al liderazgo absoluto de la cadena en la Mañana (17,7%).



También fue la cadena más seguida en la Sobremesa (12,1%) aupada por el liderazgo de Antena 3 Noticias 1, edición líder con un 14,4% de share y más de 1,9 millones de seguidores. Después, 'Amar es para siempre' (14,5% y 1.718.000) y El Secreto de Puente VIejo (18,7% y 1.901.000) comienzan la semana con muy buenos datos de audiencia.



Por la Tarde, ¡BOOM! supera las marcas de su estreno y alcanza también su máximo del curso, tanto en cuota, un 16%, como en espectadores, con una media ayer de 1.654.000. El nuevo concurso para las tardes de Antena 3 conducido por Juanra Bonet es líder entre los espectadores de 13 a 55 años, con un 22,4% en Jóvenes, así como en el Target Comercial (17,2%).



En el Late Night, Antena 3 también lidera con un 16,3% de cuota, gracias al buen resultado de TOP CHEF. También es la televisión líder del Target Comercial, con un 15,4% en el día y hasta un 16,5% en Prime Time.



Top CHef sube y roza el 16%

El programa capitaneado por Alberto Chicote sube +0,4 puntos respecto a la semana pasada hasta el 15,9% de cuota, con más de 2,3 millones de seguidores. El talent de los cocineros profesionales consigue su minuto más visto a las 23:58 con 2.800.000 espectadores y un 20,1% de share, cuando el equipo morado presentaba su plato de evocación del huerto. Asimismo, es líder entre los espectadores de 25 a 44 años, con un 24,1% en el grupo de 25 a 34 años, así como en Madrid (20,7%), Aragón (17,2%) y Castilla y León (22,8%).



Top Chef lidera en Twitter como el programa más comentado (31.616) y con más espectadores sociales (11.565) del día, según Tuitele.TV. Carlos y el regreso de Honorato se sitúan entre los momentos televisivos más comentados del día. Previamente, El Hormiguero 3.0 se sitúo como el espacio más visto de la cadena con 2,5 millones y el 13,9%, líder absoluto de su franja con la visita de Luz Casal y Álvaro Urquijo. Espacio más seguido entre todos los espectadores menores de 55 años, con más del 20% entre los Jóvenes, fue también líder del Target Comercial (16,5%).



El programa que presenta Pablo Motos logra ayer el minuto más visto a las 22:32 horas, con 3.416.000 espectadores y un 18,3 de share, cuando actuaban la banda The Bottle Boys.



Máximo para Al Rojo Vivo

En la Mañana de laSexta, destaca Al Rojo Vivo, que bate su máximo del curso en cuota al conseguir un 10,9% y más de 600.000 espectadores, con la visita de Gaspar Llamazares en el plató y la conexión con José Bono.



Del Prime Time de laSexta, cabe destacar El Intermedio, programa más visto de la cadena con más de 2 millones de espectadores y el 11,8% de cuota. El espacio conducido por El Gran Wyoming y Sandra Sabatés lleva a la cadena a liderar el Prime Time frente a su rival (8,4% vs 6,4%) junto a la emisión de la serie Gomorra: 7,5% y 1,4 millones de espectadores en el primer capítulo y 7,3% y más de 1,1 millones de seguidores en el segundo.



En cuanto a la oferta temática Nova, con un 3,1% en el día, es líder temática de la Tarde (5,3% y supera tanto a Cuatro que tiene un 3,9% como a La 1 (4,9%) gracias al gran resultado de Dame Chocolate (6%). Además es líder temática del Prime Time (3,3%) gracias a Pasión de Gavilanes (4,8% y 4,5%) y Lo que la vida me robó (3,8%).



En Neox "El Chiringuito de Jugones" continúa como líder de la noche deportiva y líder temático de su franja (4,6%) con el estreno como colaborador de su nuevo fichaje, Eduardo Inda. Una jornada más, marca tendencia entre los temas más comentados en Twitter.