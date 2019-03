AUDIENCIAS

Este año, la ceremonia de los Oscar la han visto más de 39 millones de estadounidenses, a pesar de ser un espectáculo que algunos críticos han descrito como pasado de moda y de ser premiada como mejor película la francesa y muda 'The Artist'.



La transmisión de más tres horas de duración fue vista por una media de 39,3, según datos preliminares. La emisora ​​ABC dijo que era la segunda mayor audiencia desde 2007. El año pasado la sintonizaron 37,6 millones de espectadores.



Dirigido por el veterano actor Billy Crystal, de 63 años de edad, los premios conservaron a la audiencia de entre 18 y 49 años, y atrajo a más mujeres que hombres dentro de ese grupo de edad.



La entrega de premios anual de la Academia es tradicionalmente uno de los eventos más vistos en la televisión de EEUU, pero los números han caído en los últimos años, sobre todo cuando las películas tan taquilleras como 'Avatar' no han tenido los máximos honores en la industria del cine.



Pero este año la transmisión de los Oscar desafió esa tendencia, y el público estaba igualado con el espectáculo de los Premios Grammy, que fue visto por 39,9 millones de estadounidenses, una audiencia alimentada por la repentina muerte de la cantante Whitney Houston.



'The Artist', que ha hecho sólo unos 30 millones de dólares en la taquilla de Norteamérica, fue el gran ganador el domingo con cinco Oscar incluyendo mejor película, mejor director y mejor actor de reparto por el francés Jean Dujardin.