Atresmedia, grupo líder del Target Comercial en Prime Time con el 32,4% de share

Atresmedia Televisión ha cerrado mayo con una cuota de pantalla del 27%, lo que suponen +1,5 puntos respecto al mismo mes de hace un año y le convierte en el único grupo que crece en la diferencia interanual, pese a contar con un canal menos que su competidor. En Prime Time, el resultado aumenta al 28,5% de share, registro con el que experimenta un crecimiento de +2,5 puntos vs abril’15.



En el mes que acaba de concluir, Atresmedia Televisión mantiene su hegemonía como grupo líder absoluto del Target Comercial en Prime Time, donde registra un 32,4% y se distancia en +0,8 puntos respecto a su competidor (31,6% de Mediaset) y es, asimismo, el grupo líder de la Tarde (29,2%).



Antena 3, por su parte, es la televisión generalista que más sube en mayo (+0,4 vs abril) hasta el 13,4% y vuelve a liderar el Target Comercial en Prime Time, con nuevo crecimiento (+0,2 vs abril) hasta el 16,2%, apreciado segmento en el que aumenta su ventaja frente a Telecinco en +1,6 puntos (14,6%).



Es la televisión líder de la Mañana, tanto a diario (16,3%), como de lunes a domingo (13,3%), la preferida entre el público masculino (12,3%) y entre los espectadores de 45 a 54 años (14,1%). Por ámbitos, es la cadena más seguida en Madrid (14,9%), Valencia (15,4%), Castilla-La Mancha (15,9%), Aragón (13,4%), Baleares (13%) y Castilla y León (16,7%).



laSexta consolida su posición como tercera cadena privada más vista al superar a Cuatro un mes más, y ya van ocho, con un 6,9% frente al 6,6%. También gana a la cadena de Mediaset en el Prime Time, donde la ventaja es de +1,7 puntos: 7,5% vs 5,8%. En mayo, mantiene el liderazgo sobre su rival en Target Comercial en Prime Time, con un 8,4%, a medio punto de su competidor.



Un mes más líderes absolutos en emisión en diferido

En mayo, Atresmedia TV vuelve a conquistar el liderazgo absoluto de audiencia en diferido, es decir, los contenidos visionados en el televisor hasta 7 días después de su emisión. Así, es el grupo que consigue una mayor audiencia en diferido, donde registra un 23,9% (vs el 17,2% de Mediaset). Antena 3 vuelve a ser, asimismo, la cadena más vista en diferido con un 14,9% en mayo (frente al 10,5% de Telecinco).



La audiencia en diferido sigue cobrando protagonismo: en mayo de 2015, 8,5 millones de espectadores, un 19,2% de la población, realizaron consumo en diferido en algún momento, mientras que el pasado mayo fueron más de 11,6 millones, un 26,1%.



En cuanto a las emisiones en diferido del mes (1-23 de mayo), Antena 3 acapara el top 10 con 7 de ellas gracias a sus series (‘Allí Abajo’, ‘La Embajada’, ‘Vis a Vis’), mientras que en el day time sigue destacando el dominio de ‘El secreto de Puente Viejo’, con su capítulo del pasado viernes 13 como el más seguido en este consumo (141.000 espectadores).



Antena 3 marca las emisiones más vistas de la temporada

Antena 3 cierra mayo con un 13,4% (+0,4 vs abril), la cadena generalista que más sube respecto a abril, y logra sus mejores franjas en la Mañana (13,3%), donde es líder, la Tarde (15,5%) y el Prime Time (14,8%); en estas últimas franjas, además, experimenta los mayores crecimientos respecto a abril, con +0,7 y +0,6 puntos, respectivamente.



Este mes, la cadena culmina una extraordinaria Champions con la emisión de la final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid que asalta el podio de las emisiones más vistas de la temporada con los penaltis, en primer lugar, seguido de la prórroga.



El dato de la final completa (partido con prórroga y penaltis) alcanza el 57,9% de share y 9.912.000 espectadores, líder en todos los targets y ámbitos. La final le dio a Antena 3 su mejor día (26,7%) en 7 años, es decir, desde el 27 de mayo de 2009 (día de la final de la Champions de 2009 entre el Barcelona y el Manchester United). En Prime Time, la cadena batió su récord histórico diario con un 54,8% de cuota.



Además, también fue máximo diario del grupo Atresmedia tanto en Total Día (38,1%) como en Prime Time (62,1%).



Con la final de la mejor Champions League posible, la máxima competición de clubes culmina su edición 2015/2016 con excelentes datos: la media (sin contar Playoffs) es de 6.354.000 espectadores y el 34,1% de cuota, lo que significan +3,5 puntos más que la anterior edición.



La final de la Champions se convierte en el evento deportivo con más repercusión en Twitter en España desde que hay datos: con casi 1,2 millones de comentarios (1.199.319) y 274.365 autores únicos comentaron el partido.



La ficción de Antena 3 vuelve a ser protagonista un mes más con ‘La Embajada’, que logra una media total de 3.121.000 espectadores y el 17,5% de cuota, líder en Jóvenes (18,2%), el grupo de 35 a 44 años (17,1%), de 45 a 54 años (18%) y 55 a 64 años (20,5%).



Los martes, ‘Allí Abajo’ finaliza su segunda temporada con una estupenda media de 3.164.000 espectadores y el 18,2% de cuota, líder entre los espectadores de 45 a 54 (21,2%) y de 55 a 64 años (19,4%), así como en los ámbitos de Andalucía (22,7%), Euskadi (23,5%), Madrid (21,1%), Aragón (21,6%) y Castilla y León (21,9%). Además, el último capítulo iguala la marca del estreno con un 20,5% de cuota y es la emisión no deportiva más vista de mayo en Antena 3 con 3.509.000.



Y los miércoles es momento de ‘Vis a Vis’, ficción que mejora +0,6 puntos respecto a abril hasta lograr una media global de 2.424.000 espectadores (13,9%). Cosecha sus mejores datos en el público de 25 a 34 años, target que lidera con un 19,3%. cuya nueva temporada mantiene la expectación de cerca de 2,5 millones de seguidores y el 15,2% de cuota. La ficción cuenta con toda una legión de fans en la red, se coloca cada semana como trending topic y con una media de unos 6.600 autores y más de 23.200 tuits por emisión.



En el access prime time ‘El Hormiguero 3.0’ sigue dominando su franja de manera absoluta y lidera por noveno mes consecutivo con una media de 2.681.000 espectadores y el 14,5% de cuota (+0,2 vs abril), a +3,5 puntos de La 1 y +3,7 puntos de Telecinco.



El fin de semana, El Peliculón, con una media de más de 2 millones de espectadores en mayo (12,4%), emite la película más vista en televisión este mes con ‘La Isla Mínima’ (3.188.000 espectadores y el 17,9%), de Atresmedia Cine. También los sábados y domingo, pero en sesión vespertina, los Multicine son líderes absolutos en su franja (14,8% y 1.757.000 de media), y en todas sus sesiones; la segunda es la más seguida de todas con una media en mayo del 16,6% y más de 1,9 millones de espectadores (1.914.000).



Antena 3, líder de la Mañana y crecimiento en la Tarde

Antena 3 es líder de la Mañana, tanto a diario (16,3%) como de lunes a domingo (13,3%) gracias a los datos de su magacín ‘Espejo Público’, presentado por Susanna Griso, que registra una audiencia media en mayo del 16,7% y cerca de 450.000 espectadores.



Después, ‘Karlos Arguiñano en tu Cocina’ crece +0,6 puntos respecto a abril hasta el 15,8% de cuota y 609.000 seguidores. Cierra la Mañana ’La Ruleta de la Suerte’, de la mano de Jorge Fernández, que prolonga su reinado imbatible en la Mañana y, además, con nueva subida respecto a abril: más de un millón de espectadores y el 17,3% de cuota (+0,8 vs abril) este mes.



En la Sobremesa, la serie de Antena 3 también logra crecer respecto abril: ‘Amar es para siempre’ vuelve a subir +0,4 puntos en la evolución mensual hasta el 14,2% de cuota y cerca de 1,6 millones de espectadores (1.582.000), mientras que ‘El Secreto de Puente Viejo’ continúa como la serie más vista de la tarde, este mes con cerca de 1,7 millones de espectadores (1.681.000) y el 17,4%, +0,6 puntos vs abril.



Los concursos de la franja vespertina aumentan su fidelidad en mayo: ‘¡Ahora caigo!’ logra un 14,6% (+0,3 puntos vs abril) y más de 1,3 millones de espectadores y ‘¡Boom!’, que está a punto de entregar el mayor premio de la historia de la televisión, logra en mayo su mes más competitivo de temporada, +0,9 puntos por encima del mes anterior, hasta el 13,7%, con cerca de 1,5 millones de espectadores.



Además, el concurso que conduce Juanra Bonet bate récord de temporada al registrar su máxima cuota el 19 de mayo con un 15% (1.539.000 espectadores).



Antena 3 Noticias, líder del fin de semana

Antena 3 Noticias se mantiene un mes más como referencia informativa y la primera edición de lunes a viernes, con Vicente Vallés y Lourdes Maldonado, es la más seguida de la cadena con más de 1,6 millones de espectadores (1.658.000) y el 13,3% de cuota, mientras que, en el fin de semana, Antena 3 es la opción informativa líder con una media de 1.611.000 espectadores y el 12,7%.



Así, el liderazgo de la primera edición que conducen Matías Prats y Mónica Carrillo se logra gracias a un seguimiento del 13,8% de la audiencia y más de 1,6 millones de espectadores (1.626.000), lo que la convierten en la edición más seguida de todo el fin de semana (frente al 10,7% de ‘Informativos Telecinco 15:00 horas Fin de Semana’ y el 13,2% del ‘Telediario 1 Fin de Semana’. Las Noticias de fin de semana por la noche lideran igualmente con un 11,6% de cuota.



laSexta mantiene su dominio como tercera privada más vista

laSexta, por su parte, mantiene su posición como tercera cadena privada más seguida en España. Así, en mayo vuelve a liderar sobre su competidor, Cuatro, por octavo mes consecutivo, con un 6,9% frente al 6,6% de la cadena de Mediaset. Un mes más, la ventaja entre ambas es aún más destacada en Prime Time: 7,5% de laSexta vs 5,8% (+1,7 puntos), horario estelar donde la cadena de Atresmedia TV vuelve a conseguir su mejor franja.



Asimismo, laSexta sigue liderando respecto a su competidor en el Target Comercial en Prime Time (8,4% vs 7,9%).



En la Mañana a diario, 'Al Rojo Vivo', presentado por Antonio G. Ferreras, es la tertulia líder destacada, por octavo mes consecutivo, con un 12,8% de cuota y 775.000 seguidores (+1,5 puntos sobre “Las Mañanas de Cuatro”).



Más Vale Tarde promedia en mayo un 7,4% y más de 670.000 espectadores con Mamen Mendizábal y, antes, Zapeando mantiene sus buenos registros con más de 830.000 seguidores y el 7% de cuota con Frank Blanco, a una distancia de +1,9 puntos de Cuatro. En cuanto al espacio deportivo diario, laSexta Noticias Jugones, con Josep Pedrerol, iguala en laSexta su segundo mejor mes (5,8% y 720.000) y marca máximo diario de espectadores en la temporada con 897.000 seguidores (12 de mayo).



'El Intermedio' es lo más visto de la cadena a diario, en un mes que sube al 11,4% (+0,4 vs abril), con una media de más de 2 millones de seguidores (2.037.000) de la mano de El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.



De los programas semanales, 'Salvados' vuelve a ser el más seguido de la cadena en un mes que cierra su segunda mejor temporada histórica con una media de cerca de 2,9 millones de espectadores (2.885.000) y el 14,6%, en un curso en el que ha vivido su emisión histórica más vista con ‘Albert y Pablo: cara a cara’ (5.214.000 espectadores y 25,2%) del pasado 18 de octubre.



'laSexta Noche' prosigue como la referencia de la actualidad política e informativa del prime time del sábado con más de un millón de espectadores (8,8% de cuota). El programa que conducen Iñaki López y Andrea Ropero se alza como el programa con más autores y comentarios en mayo con una media de unos 13.300 autores y más de 55.500 tuits por emisión.



'Equipo de investigación' reúne en mayo a más de 1,1 millones de espectadores y el 7% de cuota y laSexta Columna promedia en el mes cerca de 1,2 millones de seguidores y el 8%.

'El Objetivo' de Ana Pastor consigue en mayo más de 1,3 millones de espectadores (7,4%) y anota con su entrega dedicada al TTIP del 8 de mayo la edición más vista del mes (1.527.000 y 7,9%).



En el capítulo del entretenimiento, 'Pekín Express: la ruta de los elefantes’ continúa su carrera en mayo con una media de cerca de 1,2 millones de espectadores (7,1%). El espacio que conduce Cristina Pedroche es lo más comentado de los martes y se coloca habitualmente como trending topic con unos 5.580 autores y 23.355 tweets de media por emisión.



El Taquillazo consolida su marca en laSexta con un 9% de cuota y cerca de 1,5 millones de espectadores, lo que supone una ventaja respecto a la oferta de Cuatro de +2,3 puntos. Destaca este mes Caperucita Roja ¿a quién tienes miedo? con 1.760.000 espectadores (10,3%).



La oferta informativa de laSexta Noticias vuelve a destacar un mes más al situarse, ya durante 47 meses, en el liderazgo informativo frente a su competidor.



La edición de las 14h L-V, presentada por Helena Resano, es líder de su franja ya durante siete meses consecutivos con una media de 1.388.000 espectadores y el 13,6%. Es la mejor de las ediciones de laSexta Noticias y se sitúa 47 meses por encima de Noticias Cuatro 1 (desde jul-12).



La edición de las 20h L-V, con Cristina Saavedra, cumple 7 años mes a mes por encima de su competidor de manera ininterrumpida, con una media en mayo de cerca de un millón de espectadores y el 9,4% de cuota, el doble que el resultado de ‘Noticias Cuatro 2’ (4,4%).



Las ediciones del fin de semana, de la mano de Cristina Villanueva, también consolidan su audiencia y superan a las de su rival, la primera con un 9,3% y 826.000 seguidores y la segunda con un 6,5% y más de 751.000 televidentes.