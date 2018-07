Atresmedia TV, grupo líder absoluto de marzo con su mejor dato (30,2%)

Atresmedia TV lidera marzo con su mejor dato histórico, al sumar un 30,2% de audiencia, mejorando su audiencia de febrero (+0,1 puntos). El grupo supera por quinto mes consecutivo a Mediaset (30,1%) a pesar de contar con un canal menos. Atresmedia TV es el Grupo líder de las franjas de la Mañana (30,2%), la Tarde (32,4%) y el Prime Time (30,6%).



En Target Comercial, Atresmedia TV (33%) y Antena 3 (14,6%) son líderes absolutos y crecen respecto a febrero, medio punto en ambos casos. Como Grupo, Atresmedia TV lidera durante cinco meses consecutivos en este público, mientras que, en el caso de Antena 3, mantiene su liderazgo absoluto en Target Comercial durante nueves meses ininterrumpidamente.



Otro hito respecto al Target Comercial en marzo es que laSexta supera a Cuatro por primera vez desde septiembre 2011 (7,5% vs. 7,4%), cuando ganó laSexta con la emisión de Eurobasket y Liga.



Antena 3 cierra su mejor mes de marzo de los últimos cinco años, con un 14,2% de cuota. Encadena 19 meses consecutivos de crecimiento respecto al mismo mes del año anterior. Antena 3 lidera en las franjas de la Mañana (16,5%), la Sobremesa (13,2%) y la Tarde (16,3%).



La cadena lidera en Andalucía (14,6%), Madrid (15,5%), Valencia (16,4%), Castilla-La Mancha (18,1%), Aragón (14,3%) y Castilla y León (18,6%). Respecto a las audiencias del fin de semana, Antena 3 es líder absoluto con un 14,8% de media, líder en todas las franjas (excepto en el late night), superando ampliamente a Telecinco (11%).



En cuanto a laSexta, lidera sobre Cuatro por sexto mes consecutivo: en marzo con una distancia de +0,7 puntos (6,8% vs. 6,1%). En Prime Time, también gana respecto a su competidora con más distancia (+2,6 puntos): 8,2% de cuota vs. 5,6% de share.



LIDERAZGO POR FRANJAS

Este mes llega a Antena 3 la Fórmula 1, que regresa con fuerza y mejorando sus datos de 2013. La media de las carreras en 2014 de Australia y Malasia supera en +1,6 puntos a las de 2013.



Así, el Mundial se estrena líder absoluto con el GP de Australia más visto de todos los emitidos en la cadena, con una media de 1.438.000 espectadores y el 59% de share, mientras que el GP de Malasia también mejora los datos del año pasado hasta los 2.754.000 espectadores y el 43,4% de cuota (+2,1 puntos y +195.000 seguidores vs. la carrera del año pasado).



Al liderazgo matinal, que se produce tanto de lunes a domingo (16,5%) como de lunes a viernes (16,7%), contribuye su asentada parrilla protagonizada por 'Espejo Público', 'Karlos Arguiñano en tu cocina' (16% y 633.000 espectadores) y 'La ruleta de la Suerte' (18,7% y 1.178.000, líder imbatible ya durante 41 meses seguidos).



El espacio que conduce Susanna Griso es el único matinal que crece en marzo hasta superar el medio millón de seguidores con el 17,4% de cuota. Logra uno de sus mejores días con la cobertura especial realizada con motivo de la muerte del ex presidente Adolfo Suárez, que fue seguida por cerca de 600.000 espectadores y el 17,2%, magazine líder de su franja (a +0,6 puntos de 'El Programa de AR' y +3,5 puntos de 'La Mañana').

En la Sobremesa, además del resultado de Antena 3 Noticias 1 (14,2% L-V y 15,8% los fines de semana), destaca 'Amar es para siempre', que celebra este mes sus 300 capítulos en uno de sus mejores momentos: con un 15%, cuota con la que iguala su mes más competitivo (noviembre de 203) y más de 1,7 millones de espectadores, fortalece su posición en la sobremesa y reduce la distancia con su máximo competidor al mínimo histórico.



En la Tarde, el protagonista sigue siendo 'El secreto de Puente Viejo', que suma 12 meses seguidos de liderazgo en su franja, en marzo con un 18,9% y 1.966.000 espectadores de media, dato que le mantiene a 0,4 puntos de ventaja de la siguiente opción (Telecinco).



Los fines de semana, la oferta de multicine sigue imbatible y líder absoluta en todos sus pases con una media del 16,4% y más de 2,1 millones de seguidores.



En el horario estelar, las bazas de Antena 3 en el mes son 'Velvet', que continúa como lo más visto de los lunes con una media en marzo de 21,2% y 4.195.000 espectadores. Con un promedio desde su estreno de 22% y 4.332.000 es líder de su franja a casi 7 puntos de la segunda opción, Telecinco (15,2%).



Los miércoles llega con éxito 'Con el culo al aire', que en su estreno superó los 3,2 millones de seguidores (17,2%). Promedia en sus tres capítulos emitidos un 16,3% y 2.918.000, lo que le convierten en líder de su franja a casi 2 puntos de Telecinco (14,5%).



'Tu cara me suena' despide su tercera temporada en la noche de los jueves con una media en toda la edición del 19,9% y 2,8 millones de espectadores, líder absoluto de su franja, a +0,8 puntos de la segunda opción, Telecinco, en una de sus ediciones más competitivas, en la que se ha enfrentado a rivales de la talla de 'La Voz Kids', 'Hay una cosa que te quiero decir' (Telecinco), 'Águila Roja' y 'Cuéntame cómo pasó' (La 1), entre otros.



Los viernes, Antena 3 estrena la segunda temporada de 'Me Resbala', que el pasado 28 de marzo llega con una media de más de 2,7 millones de espectadores y el 14,7%, lo que supone una mejora en la franja respecto a los dos viernes anteriores de +2,9 puntos.



En el access diario, 'El Hormiguero' logra en marzo más de 2,5 millones de espectadores y el 12,5%. El mejor programa se produce ayer lunes, con un 14,8%.



Y, en el fin de semana, El Peliculón sigue siendo la oferta más fuerte del horario estelar; de hecho mejora casi un punto respecto a febrero hasta alcanzar una media del 17,4% y más de 3 millones de espectadores, líder a más de 4 puntos de Telecinco. Además, Antena 3 copa el ranking de las películas más vistas en marzo con 'Al límite' (4.219.000 y el 21,8%), 'Marvel, Los vengadores' (4.155.000 y 24,4%) y 'Un sueño posible' (3.672.000 y 20,6%).



LA SEXTA, 8 AÑOS Y MUCHO QUE CELEBRAR

En cuanto a laSexta, la cadena celebra en marzo sus 8 años de historia más fuerte que nunca. Tras concluir 2013 por delante de Cuatro, por primera vez en su historia con su mejor resultado de los últimos tres años (6,9%), son ya seis meses seguidos los que se sitúa por delante de su competidor, en marzo con un 6,8% gracias a una parrilla estable, basada en sus programas emblema y espacios de actualidad e información con nombre propio.



En la franja matinal, la cadena se impone a su competidor aupado por los datos de 'Al rojo vivo', tertulia matinal líder con un 10% y 575.000 espectadores. El espacio conducido por Antonio G. Ferreras suma 2 años por delante de 'Las mañanas de Cuatro', en marzo con una ventaja de +2,1 puntos.



En la sobremesa, Zapeando logra su mejor mes (5,6% y 708.000). El martes 25 de marzo registra la emisión más vista de su historia con 826.000 espectadores y 6,3% de cuota. En la Tarde, 'Más vale tarde' bate, por segundo mes consecutivo, su máximo histórico con un 6% (+0,2 puntos vs. febrero) y 618.000 espectadores.



En el access prime time, 'El Intermedio' es el programa más visto de la cadena con una media de cerca de 2,4 millones de espectadores y el 11,8%, líder absoluto entre el público de 45 a 54 años (14,8%).



En la franja estelar del lunes, 'Pesadilla en la cocina' logra un seguimiento del 11% y 2.253.000 espectadores y consigue superar a La 1 en una de las noches más competitivas de la semana. Los viernes 'laSexta Columna' logra el mes más visto de su historia (1.325.000 espectadores), con un 7,4%, mientas que 'Equipo de Investigación' bate, por segundo mes consecutivo, su mejor cuota en la cadena (8%), con más de 1,5 millones de seguidores.



En el fin de semana, los sábados, 'laSexta Noche' supera los 1,1 millones de seguidores de media en marzo (8,2%) y, los domingos, 'Salvados' se mantiene como líder absoluto de su franja con una media del 14,4% y más de 3 millones de espectadores.



La Liga Adelante registra su mejor dato mensual en cuota y miles con la emisión de 10 partidos: 4,9% y 615.000 espectadores. El partido del sábado 15 de marzo entre el Recreativo de Huelva y el Real Madrid Castilla cosechó el máximo de temporada con un 6,1%. El informativo del mediodía de laSexta, 'Jugones', iguala su mejor dato histórico con un 4,3% y sube 0,1 respecto a febrero.



ANTENA 3 NOTICIAS 1 Y LASEXTA NOTICIAS, IMPARABLES

En marzo, los informativos de Antena 3 Noticias vuelven a contar con un gran seguimiento por parte del público. Tanto es así que la edición de Sobremesa de lunes a domingo es líder con una media del 14,7% y 1.981.000, frente al 14,4% y 1.969.000 del Telediario 1 (L-D) y el 13,3% y 1.799.000 de Informativos Telecinco (L-D).



A diario, la edición de Antena 3 Noticias 1, que conducen Vicente Vallés y Lourdes Maldonado, es líder de su franja con un 14,2% y 1.925.000, frente al 14,1% y 1,913.000 de La 1 y el 13,9% y 1.891.000 de Telecinco.



En el fin de semana, Antena 3 Noticias 1, de la mano de Álvaro Zancajo y Sandra Golpe, es líder absoluto de la Sobremesa, además del único que supera los 2 millones de espectadores con un 15,8% y 2.096.000 seguidores. Así, es el informativo más visto del fin de semana, frente al 14,5% y 1.962.000 del Telediario Fin de semana 1 de La 1 y el 12,1% y 1.600.000 espectadores de Informativos Telecinco Fin de Semana 15:00 horas.



Por su parte, laSexta Noticias logra en marzo, en la media de sus ediciones, un 9,5% y 1.123.000 espectadores y se mantiene por sexto mes consecutivo por encima del millón de seguidores. También supera a Noticias Cuatro en +3,1 puntos, la mayor ventaja desde que hace 21 meses se sitúa por delante de su inmediato competidor.



laSexta Noticias 14H lunes-viernes, conducido por Helena Resano, consigue su segundo mejor mes en cuota, un 13,1%, con 1.398.000 seguidores y acumula igualmente 21 meses superando a Noticias Cuatro 1.



laSexta Noticias 20H de lunes-viernes promedia un 8,6% y más de 1,1 millones de seguidores; dato con el que duplica a su inmediato competidor, Noticias Cuatro 2 (3,9% y 489.000).



laSexta Noticias 14H fin de semana (9,1% y 902.000) consigue superar también a Noticias Cuatro de fin de semana (8,9% y 848.000), hecho que no se producía desde hacía 9 meses.