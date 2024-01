Atresmedia y atresplayer finalizan 2023 revalidando su liderazgo absoluto en el consumo digital

Atresmedia concluye 2023 con pleno de liderazgos también en las audiencias del consumo digital. Así, de acuerdo con los últimos datos publicados por Comscore, correspondientes a diciembre del pasado año, Atresmedia vuelve a situarse a la cabeza entre los grupos audiovisuales, siendo líder imbatible desde enero a diciembre de 2023 y encadenando, de hecho, 92 meses consecutivos de liderazgo o, lo que es lo mismo, ganando de forma ininterrumpida desde abril de 2016.

Una victoria aún más rotunda en diciembre de 2023, ya que Atresmedia cierra el año con la mayor distancia de la historia frente a su inmediato competidor. Un hito que consigue gracias a los 24,6 millones de visitantes únicos registrados, distanciándose un +141% de su rival directo o, lo que es lo mismo, obteniendo 14,4 millones de visitantes únicos más. Además, Atresmedia también amplía la ventaja con su adversario en el ranking de sites más visitados, ya que mantiene la séptima posición, frente al descenso de su adversario al puesto 38.

Liderazgo también para atresplayer con 2,8 millones de visitantes únicos y un crecimiento del +6% en la comparativa interanual. Con este resultado, vuelve a situarse líder frente a su competidor, al que aventaja en un +26%.

atresplayer refuerza su liderazgo, fruto de su permanente y ambiciosa apuesta por nuevos formatos, que siguen componiendo el catálogo en español más variado y valorado, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, con contenidos de calidad, innovadores y diversos. Paralelamente, cuenta con una tecnología que garantiza la mejor experiencia de usuario. Una filosofía diferencial que se cimenta en potenciar el talento audiovisual español con historias locales capaces de conquistar a espectadores de todo el mundo.

En diciembre, han llegado a la plataforma de Atresmedia contenidos tan esperados y prestigiosos como Vestidas de azul, continuación del fenómeno Veneno, aclamada producción considerada por la crítica como la mejor serie de 2020. Vestidas de azul se sitúa dos años después de la muerte de Cristina Rodríguez, La Veneno, cuando Valeria Vegas vuelve a Valencia y se encuentra el VHS del documental Vestida de azul una cinta que narra las experiencias de seis personas trans en la España de principios de los años 80.

Otro de los grandes estrenos que se han producido en atresplayer coincidiendo con el final del año ha sido Tino Casal, documental homenaje al referente de la movida madrileña, que refleja la vida de este artista poliédrico y polifacético y el contexto social en el que surgió su figura: la movida madrileña.

Igualmente, atresplayer ha recibido estrenos tan espectaculares como Gran Hotel de las Reinas, show conducido en su 3ª edición nuevamente por Supremme De Luxe en el que se celebra la diversidad y se derrocha entretenimiento con una mezcla perfecta de humor, música en directo, lip sync, baile, looks espectaculares, improvisación y mucha emoción durante casi 3 horas de duración.

En el capítulo de sus series originales, ha continuado ofreciendo nuevos capítulos de Camilo Superstar, la historia de cómo Camilo Sesto trajo Jesucristo Superstar a España y La caja de arena, ficción que visibiliza el bullying en adolescentes.

En su oferta, los usuarios también pueden seguir viendo Las noches de Tefía y La ruta, dos de las series más alabadas del año entre el público y la crítica, que han sido, además, galardonadas en los Premios Ondas 2023 a Mejor Intérprete Masculino (Patrick Criado) y Mejor Serie de Drama, respectivamente.

Igualmente, atresplayer sigue ofreciendo al completo sus series originales Déjate ver, serie escrita y dirigida por Álvaro Carmona que narra una historia sobre la búsqueda de uno mismo y a la necesidad de trascender y Zorras, basada en la novela de Noemí Casquet, es una historia de amistad y sororidad sobre tres amigas que viven juntas una revolución sexual. Ambas han sido recientemente seleccionadas para su exhibición en el prestigioso festival Berlinale por ser títulos que destacan por su calidad y potencial en el mercado internacional entre un gran número de proyectos presentados de todo el mundo

Antena 3 y laSexta cierran el año de nuevo líderes sobre sus rivales

En cuanto a las principales cadenas de televisión de Atresmedia, antena3.com y lasexta.com finalizan el año liderando sobre sus competidores. Por un lado, Antena 3 vuelve a imponerse en diciembre de 2023 a su rival directo al subir a los 8,6 millones de visitantes únicos, creciendo en un +10% a nivel intermensual y logrando una ventaja sobre su adversario de un +35%.

Por su parte, lasexta.com apuntala su liderazgo otro mes más y lo hace también con subida: consigue en el último mes del año 8,9 millones de visitantes únicos (+3% respecto a noviembre de 2023) y continúa a una ventaja aplastante frente a sus rivales.

Los espacios informativos y de actualidad, con las ediciones de Antena 3 Noticias y Espejo Público, han vuelto a situarse en diciembre entre los contenidos más visitados de Antena 3, a los que se añade el seguimiento del Sorteo de la Loteria Nacional y, para cerrar el año, las Campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, en las que la cadena volvió a hacer historia liderando por tercer año consecutivo.

También con los programas de entretenimiento más vistos, El Hormiguero, Pasapalabra, La ruleta de la suerte y La Voz All Stars en Prime Time, todos líderes absolutos, al igual que Y ahora Sonsoles, que continúa con su liderazgo en la Tarde. A ellos se suman sus series: Hermanos reina en la noche del lunes y el martes, Cristo y Rey se despide de la noche de los miércoles y Pecado original y Amar es para siempre, al serie diaria más vista, siguen conquistando a la audiencia cada tarde de lunes a viernes.

Del mismo modo, laSexta continúa en su posición como referente informativo en un mes marcado en el plano nacional por las negociaciones de la nueva legislatura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la amnistía en el centro del debate, y la guerra de Ucrania y el conflicto en Israel y Gaza en el ámbito internacional, con toda la información a diario a través de laSexta Noticias, Al Rojo Vivo y Más Vale Tarde, así como desde laSexta Xplica todos los sábados.

Igualmente, en diciembre, Aruser@s ha cerrado el año como el programa líder absoluto de las mañanas y se ha situado entre los contenidos más vistos, así como El Intermedio y Zapeando, Salvados y Equipo de investigación o Gabinete de crisis. Y, por su parte, Jugones ha continuado sobresaliendo con la información deportiva más relevante.

Onda Cero también crece a los 4,4 millones y Europa FM, entre sus mejores datos históricos con 1,4 millones

En cuanto a las radios del Grupo, Onda Cero cierra diciembre de 2023 subiendo a los 4,4 millones de visitantes únicos, lo que supone un incremento de un +9% en relación con el mes anterior, gracias a las coberturas informativas y al tirón de sus programas y comunicadores: Más de uno, con Carlos Alsina; Julia en la onda, con Julia Otero; Radioestadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal; Radioestadio, con Edu García y Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano.

Por su parte, Europa FM también finaliza el año por todo lo alto al conseguir más de 1,4 millones de visitantes únicos, su tercer mejor dato de 2023 y el cuarto mejor registro de su historia. Con este resultado aumenta su seguimiento un +39% respecto al mes de noviembre y un +67% frente a diciembre de 2022, sumando cada vez más seguidores a su oferta radiofónica, entre la que se encuentra Cuerpos especiales, el morning de Eva Soriano y Nacho García que cumple el próximo lunes 500 programas, y Tómatelo menos en serio, con Chenoa.