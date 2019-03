Antena 3 lidera el target comercial en prime time (14,4%) y laSexta logra el mejor febrero de su historia (8%)

Antena 3 lidera el target comercial en prime time (14,4%) en febrero, la única cadena que supera el 14% en esa franja en el público más apreciado por los anunciantes. La cadena también es líder de la franja de Sobremesa (12,6%) y entre los jóvenes con un 13,7% de cuota. Por ámbitos, Antena 3 lidera este mes en Valencia (17,1%), Aragón (13,7%) y Castilla y León (17,7%).



Antena 3 fue la cadena líder de los fines de semana en febrero con un 12,7% de share medio. También lidera las franjas de la Mañana (9,8%), la Sobremesa (14%) y la Tarde (15,6%) los sábados y domingos.



Antena 3 y laSexta copan 3 de las cinco emisiones más vistas del mes: 'Salvados', con la entrevista a Esperanza Aguirre, es la emisión no deportiva más vista del mes con más de 4,6 millones de espectadores (21,2%) ocupando el segundo lugar; el capítulo final de temporada de 'Velvet' es la tecera emisión más vista, con 4,6 millones (24,7%); y el estreno de 'Bajo Sospecha' con más de 4,2 millones (21,6%), en quinto lugar.



laSexta logra el mejor febrero de su historia al promediar un 8% de audiencia. Crece por 29º mes consecutivo respecto al mismo mes del año anterior y encadena seis meses por encima de Cuatro (7,5%). En prime time, laSexta (9,2%) supera en más de dos puntos a su competidora directa, Cuatro (6,9%).



La suma de las cuatro cadenas del grupo Atresmedia TV alcanza el 26,6% de cuota de pantalla, por lo que crece en +1,4 puntos respecto a febrero de 2014 (25,2%). En target comercial, Atresmedia TV alcanza un 28,9% de share, creciendo +1,8 puntos frente a febrero del año pasado.



Neox y Nova siguen creciendo respecto al mismo mes del año anterior y ambas promedian en febrero un 2,7% de cuota de pantalla. Nova logra el mejor febrero de su historia y Neox lo iguala su mejor febrero, que fue en 2012, cuando obtuvo un 2,7% de share también.



ÉXITO DE LA FICCIÓN DE ANTENA 3 EN FEBEREO

'Velvet' finalizó su segunda temporada con 3.710.000 espectadores y un 22% de audiencia media, líder absoluta de su franja. Además, su capítulo final registró el pasado 23 de febrero récord de temporada tras superar los 4,6 millones de espectadores y batió máximo histórico de cuota (24,7%).



'Bajo Sospecha' se ha convertido en el mejor estreno de la temporada al reunir a 4.216.000 espectadores, líder absoluta de su franja con un 21,6% de share. La nueva serie de Antena 3 se impuso al resto de la oferta televisiva de la noche de estreno y promedia con los dos capítulos que se han emitido más de 4,1 millones (20,7%).



La ficción 'Algo que celebrar' se despidió de los espectadores como líder de su franja al promediar una audiencia media de 2.550.000 espectadores (14,2%) en la noche de los miércoles.



A diario, 'Amar es para siempre' cierra el mes con un 14,9% de share y más de 1,8 millones de espectadores. Después, 'El Secreto de Puente Viejo', que el 2 de febrero celebró su capítulo 1.000, supera los 2 millones de espectadores (18%).



Los fines de semana, El Peliculón promedia más de 2 millones de espectadores en febrero (12,6% de share), con el estreno de 'The town: ciudad de ladrones' como la emisión más vista el pasado 1 de febrero, cuando registró más de 3,3 millones (17,7%). El multicine de las sobremesas de Antena 3 los fines de semana también lidera su franja este mes, con una audiencia media de más de 2,1 millones (15,1%).



En laSexta, la temporada final de 'El Mentalista' promedia en febrero cerca de 1,6 millones de espectadores (9,1%). La oferta cinematográfica de la cadena, El Taquillazo, finaliza el mes con más de 1,7 millones de media (8,3%). La emisión de 'Riddick' el 17 de febrero, fue la más vista del mes con cerca de 1,9 millones (10,7%).



EL ENTRETENIMIENTO ATRESMEDIA TV, LÍDER

En las mañanas de Antena 3, 'Karlos Arguiñano en tu cocina' finaliza febrero con 650.000 espectadores (15,1%). Después, 'La Ruleta de la Suerte' encadena 52 meses consecutivos de liderazgo, con más de 1,1 millones (17,2%).



En la tarde, 'Ahora Caigo' logra máximo mensual de temporada, con un 15,3% de cuota, y cerca de 1,8 millones de espectadores en febrero. Después, 'Boom' crece respecto a enero logrando el mes más visto de su historia, con más de 1,7 millones (12,2%).



'El Hormiguero' vuelve a cerrar el mes como líder absoluto de su franja, con un 13,5% de share y más de 2,8 millones de espectadores. El pasado 10 de febrero, el programa de Antena 3 batió récord histórico con la visita de Dani Rovira, que fue vista por 3.599.000 espectadores y un 17,6% de share.



Por su parte, 'El Intermedio' finaliza febrero con más de 2,5 millones de espectadores (12,5%). 'El Jefe Infiltrado' finalizó este mes su segunda temporada con 2,2 millones de espectadores de media (11,4%). El programa de laSexta lideró su franja el 4 de febrero, cuando registró un 13,4% de share y superó los 2,7 millones de espectadores.



En la sobremesa de laSexta, 'Zapeando' promedia 970.000 espectadores en febrero con un 7,5% de cuota, máximo histórico. El 4 de febrero, el programa batió récord histórico, al reunir a 1.140.000 espectadores (8,3%), con su programa número 300. En el late night, 'En el aire' roza los 520.000 espectadores (7,1%) en laSexta.



LIDERAZGO EN ACTUALIDAD

En Antena 3, 'En Tierra Hostil' viajó a Corea del Norte logrando su máximo histórico al ser visto por 3.588.000 espectadores y un 20,9% de share. El programa que presentan Alejandra Andrade y Jalis de la Serna promedia más de 3 millones de espectadores (15,9%) con los cinco programas emitidos hasta ahora. 'En Tierra Hostil' lidera entre los espectadores de 13 a 54 años.



El reportaje sobre Corea del Norte del programa de Antena 3 es la emisión de actualidad con más autores sociales del mes (37.745) en Twitter. 'En Tierra Hostil' generó casi 97.000 comentarios durante su emisión.



La actualidad es uno de los pilares de laSexta. 'Al rojo vivo' cumplió 1.000 programas este mes. El debate presentado por Antonio G. Ferreras consigue en febrero el mes más visto de su historia con más de 750.000 espectadores (11,9%).



'Más vale tarde', el magazine vespertino que presenta Mamen Mendizábal, logra su segundo mes más visto en su historia al promediar 900.000 espectadores (7,8%).



Los viernes, 'laSexta Columna' celebra sus 100 programa cerrando febrero con 1,5 millones de espectadores de media (8,1%). Después, 'Equipo de Investigación' supera los 1,5 millones (8,3%) en laSexta.



'laSexta Noche' se mantiene como el programa de actualidad líder de los sábados con una audiencia media de más de 1,4 millones (10,9%), imponiéndose a su competidor directo, 'Un tiempo nuevo' (9,9%) de Telecinco, en +1 punto.



'Salvados', con la entrevista a Esperanza Aguirre, es la emisión no deportiva más vista del mes con más de 4,6 millones de espectadores (21,2%). El programa que presenta Jordi Évole cierra febrero con más de 3,4 millones de espectadores y un 16,3% de share, líder de su franja de emisión, imponiéndose en +5 puntos a Telecinco (11,3%) en franja de coincidencia.



Después, 'El Objetivo' finaliza el mes con más de 2 millones de espectadores (9,9%).

ANTENA 3 NOTICIAS 1, LÍDER DE AUDIENCIA

La primera edición de Antena 3 Noticias es líder de su franja en febrero con sus ediciones de lunes a domingo, con una audiencia media de más de 2 millones de espectadores y un 15% de share.



Antena 3 Noticias 1 de Fin de Semana, con Matías Prats y Mónica Carrillo, es el informativo líder de su franja con más de 2,1 millones (15,6%).



laSexta Noticias 14H, con Helena Resano, logra el mes más visto de su historia al promediar 1.538.000 espectadores en febrero (13,6%).



'Jugones' bate récord mensual de temporada con 687.000 espectadores (5%). El pasado 24 de febrero, el programa que presenta Josep Pedrerol batió récord de temporada con 827.000 espectadores (6,1%).