Antena 3 lidera el día (15%) con 'Tu cara me suena' líder de su franja (20,4%)

'Tu cara me suena' lideró su franja otro jueves más, con 3 millones de espectadores y el 20,4% de share. El programa que presenta Manel Fuentes superó en casi 6 puntos al programa de Telecinco 'Hay una cosa que te quiero decir'en franja de coincidencia (14,5%).



El programa de Antena 3 logró el 'minuto de oro' a las 23:39 horas, cuando más de 4,1 millones de espectadores (22,8%) veían la gala de 'Tu cara me suena'. El programa fue lídern entre el target comercial (22,6%) y entre los espectadores menores de 64 años.



Antes, 'El Hormiguero' también lideró en su franja junto al espacio de 'El Tiempo' de La 1, ambos con un 14,8% de share. El programa de Antena 3 fue seguido por 3 millones de espectadores y lideró entre los menores de 44 años y el target comercial (17,4%).



El programa cierra la semana más vista de su historia, con una media de 2.991.000 espectadores, así como la mejor semana en cuota de la temporada, con una media del 14,4% share, datos que le convierten en líder absoluto de su franja frente al 8,8% de Telecinco y el 13,7% de La 1.



Antena 3 fue la cadena líder del día con un 15% de audiencia, así como en las franjas del prime time (14,7%) y late night (21,3%). Por la tarde destaca la serie 'El Secreto de Puente Viejo', que fue líder de su franja con más de 2,1 millones (18,4%) y entre el target comercial (15,5%).



LASEXTA (7,1%) GANA A CUATRO (6,2%)

Por otro lado, laSexta registró un 7,1% de cuota el jueves, ganando de nuevo a su competidora directa Cuatro (6,2%) en el día y en prime time (7,9% vs. 5,5%).



laSexta Noticias 14H vuelve a superar los 1,4 millones de espectadores y un 13,5% de share. Lideró entre los espectadores de 35 a 44 años (13,8%) y los de 45 a 54 años (16,9%). También fue la oferta elegida en Madrid (22,8%), Valencia (21,1%) y Murcia (20,5%).



Por la noche, 'El Intermedio' vuelve a ser la emisión más vista de la cadena con cerca de 2,4 millones (12% de share). El programa que presenta el Gran Wyoming fue líder en País Vasco (16,2%), Madrid (18,4%) y Baleares (13,5%), así como entre los espectadores de 45 a 54 años (15,4%).



Atresmedia TV fue ayer el Grupo líder absoluto de audiencia, con un 31,7%, a +2 puntos que su competidor. Fue primera opción en la Mañana (31%), la Tarde (33,3%), el Prime Time (32,1%) y el Late Night (40,4%), además de en el Target Comercial, apreciado segmento en el que fue primera opción en el total del día (35,5%), como en el Prime Time (37,9%), a +4,9 puntos y +12,9 puntos de su competidora, respectivamente.