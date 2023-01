Antena 3 suma en enero 15 meses de liderazgo y logra la mayor distancia con su rival en 25 años; ATRESMEDIA TV, grupo líder y laSexta vence, de nuevo, a su competidor directo

Atresmedia TV comienza 2023 como terminó 2022: liderando de forma absoluta las audiencias de televisión. El Grupo apuntala su liderazgo mejorando incluso los datos con los que cerró el año pasado (sube +1,5 puntos respecto a diciembre) y vuelve a alzarse con la triple corona: Atresmedia TV (27,1%) es el Grupo líder en enero, pese a contar con un canal menos que su competidor, Antena 3 (14,2%) es la cadena líder y ya suma 15 meses a la cabeza y laSexta (6%) gana de nuevo a su rival directo.

En enero de 2023, mes que cumple sus 33 años de historia, Antena 3 (14,2%) arranca el año como la TV líder y prolonga su mayor racha histórica de liderazgo ya durante 15 meses consecutivos. Firma el mejor inicio de año desde 2009 y es la cadena que más crece respecto a diciembre (+0,7 puntos), logrando la mayor ventaja mensual con su principal competidor en 25 años (desde agosto 1998): +3,7 puntos. Es la cadena más vista en todas las franjas desde la Sobremesa al Late Night, mejorando su seguimiento en las de mayor consumo respecto al mes pasado: Sobremesa (16,7%, +0,7), Tarde (13,2%, +1,3), Prime Time (15,8%, +0,5) y Late Night (11,7%). En la franja estelar aumenta su incontestable liderazgo y registra la mayor ventaja con su rival en 28 años, desde enero 1995, al que casi dobla: 15,8% vs 8,3% y gana también en Target Comercial en el horario de mayor consumo y más apreciado por los anunciantes, el Prime Time (13,7%).

Un liderazgo absoluto que refrenda su modelo televisivo, basado en una programación que triunfa de la mañana a la noche y sin eventos deportivos, situándose prácticamente todos los días del mes como la TV líder. En enero ha vuelvo a conseguir, un mes más, los informativos, los programas y las series más vistas de la TV. Es, igualmente, la cadena que logra más espectadores únicos, con más de 13,5 millones de media cada día y la más vista en diferido, por 14º mes consecutivo y repitiendo máximo de temporada en este consumo.

Antena 3 Noticias son los informativos líderes por 37º mes consecutivo y, con un 19,5% de media, crecen e incrementan hasta los +8 puntos la ventaja con su competidor, de nuevo entre las mayores de la historia.

La cadena también logra los programas más vistos de la TV con ‘Pasapalabra’, ‘El Hormiguero’ y ‘El Desafío’ en el Top 3. ‘Y ahora Sonsoles’ consolida su liderazgo en la tarde con su mejor mes, mientras que ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’ y ‘La ruleta de la suerte’ siguen imbatibles en la mañana.

Antena 3 también lidera en ficción, un mes más. Vuelve a lograr así en enero las series más vistas con ‘Hermanos’ y ‘Secretos de familia’ líderes en sus respectivos Prime Time y, cada día, con ‘Tierra amarga’ y ‘Amar es para siempre’.

Al liderazgo de estos contenidos habituales, este mes se suma el especial de ‘Hablando en plata’ sobre el escándalo en las residencias de mayores, una emisión con la que Antena 3 puso sobre la mesa esta problemática social consiguiendo un gran éxito de audiencia.

Atresmedia TV, el grupo líder y también en Prime Time

Atresmedia TV es en enero, como lo fue en 2022, el Grupo líder de audiencia, pese a tener un canal menos que su rival. Registra un 27,1% en el mes (subiendo +1,5 puntos vs diciembre) y logra la mayor distancia con su competidor desde abril, +1,9 puntos. En Prime Time, repite como el Grupo líder con un 27,3% (+1,0 puntos vs diciembre), aumentando la distancia con su competidor a +3,8 puntos, y le gana también en la franja estelar en Target Comercial (26% vs 25,6%). Es, un mes más, el grupo que más personas ven cada día, con más de 19,6 millones de espectadores únicos cada día y también el más visto en diferido y ya van 22 meses consecutivos de liderazgo en este consumo.

laSexta, 3ª cadena privada y 'Aruser@s', líder en la mañana

laSexta es en enero, un mes más, la tercera cadena privada más vista, por delante de su competidor, y ya son 64 de los últimos 66 últimos meses, y ganándole también en Target Comercial (6,9% vs 6%).

‘Aruser@s’ comienza el año como terminó 2022: lidera, por 8º mes consecutivo, a una ventaja de +1,5 puntos de su competencia, su mejor enero histórico y ganando también en su emisión completa.

laSexta Noticias es la opción informativa que más crece este mes (+0,7 puntos) y logra su mes más visto en 9 meses.

En cuanto a las cadenas temáticas, Nova (2%) es la temática femenina de lunes a viernes y lidera, otro mes más, su franja de novelas. Neox (2%) logra su máximo de temporada y líder temática en 25 a 44 (4,3%). Mega (1,2%) logra sus mejores registros en hombres (1,6%) y ‘El Chiringuito de Jugones’ continúa como lo más visto del canal. Y Atreseries (1,7%) continúa como la cadena de nueva creación líder desde su nacimiento, además de la temática más vista en diferido con su 2º resultado histórico en este consumo (3,1%).