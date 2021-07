Primeras palabras de Bob Odenkirk tras sufrir un ataque en el corazón en el set de 'Better Call Saul'

Hace tan solo unos días, recibimos la impactante noticia de que el actor Bob Odenkirk sufrió un colapso durante el rodaje de la última temporada de 'Better Call Saul', el spin-off de 'Breaking Bad'. Aunque fue trasladado inmediatamente al hospital, el tiempo pasaba sin que se supiera nada de su estado de salud. Algunos de sus compañeros, como fue el caso de Bryan Cranston, le mandaron mensajes de apoyo.

Finalmente, tras una espera que se hizo eterna, el hijo de Odenkirk, lanzó un comunicado vía Twitter para tranquilizar a los fans, en el que confirmó que "se va a poner bien". Sin embargo, no fue hasta ayer 30 de julio, cuando el propio actor rompió el silencio sobre su situación. Lo hizo también a través de su perfil de Twitter, en el que escribía: "Hola, soy Bob. Gracias a toda mi familia y amigos que me han acompañado esta semana. Y por el constante amor de todo el mundo que se ha preocupado por mí. Es abrumador. Pero he sentido todo el apoyo y significa mucho".

En un segundo Tweet, Bob Odenkirk ha ampliado la información acerca de su diagnóstico, "tuve un pequeño ataque al corazón, pero voy a recuperarme". Por supuesto no se olvidó de agradecer el gran trabajo del personal sanitario, que consiguieron "arreglar el bloqueo sin necesidad de cirugía" y por último, a todo el equipo de la serie, AMC y Sony. Termina el comunicado diciendo que aunque "se va a tomar un descanso para recuperarse pero que estará de vuelta pronto".

La serie podría sufrir retrasos

Tras este lamentable suceso, probablemente la producción de la última temporada de 'Better Call Saul' se verá retrasada, aunque no sabemos si también tendremos que esperar un poco más para su estreno. Es cierto que nunca fijaron una fecha exacta, pero ya avisaron de que sería para inicios del año que viene.

Lo más importante es que Bob Odenkirk se recupere completamente antes de volver al trabajo.

