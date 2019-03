Los zombis de 'The Walking Dead' regresan más sedientos de sangre que nunca

La exitosa serie que ofrece laSexta en España regresa el 15 de octubre de la mano de FOX y promete más tensión y sangre que nunca.



La AMC alcanzó un acuerdo con Fox International Channels (FIC) que permite a esta compañía estrenar la tercera temporada de la serie a nivel global, fuera de EEUU, prácticamente de forma simultánea en los canales Fox de 122 países, en 36 idiomas diferentes y para una audiencia potencial de más de 200 millones de espectadores.



De este modo, por tercer año consecutivo, 'The Walking Dead' se verá casi a la vez no sólo en España, sino también en países como Australia, Reino Unido, Alemania Portugal, Italia, Polonia, Turquía, los Balcanes o los países Bálticos, entre otros muchos.

A diferencia de las dos precedentes, la tercera temporada tendrá 16 episodios, tres más que el pasado año y diez más que el primero, y de nuevo se estrenará en dos partes, tanto en Estados Unidos como en el resto de los países distribuidos por FIC: los primeros ocho llegarán el 15 de octubre y los ocho restantes, hasta el final de la temporada, lo harán a partir de febrero de 2013.



Basada en el comic homónimo de Robert Kirkman, 'The Walking Dead' narra la historia de los meses y años que siguen a un apocalipsis zombie, a través de un grupo de supervivientes liderados por el oficial de policía Rick Grimes (Andrew Lincoln), que va en busca de un hogar seguro.



En las nuevas entregas, también repiten miembros habituales del reparto: Sarah Wayne Callies como Lori Grimes; Laurie Holden como Andrea; Steven Yeun como Glenn; Norman Reedus como Daryl Dixon; Chandler Riggs como Carl; Lauren Cohan como Maggie; Scott Wilson como Hershel; Iron E. Singleton como T-Dog y Melissa McBride como Carol.



Además, este año, cuenta con dos incorporaciones. Se trata de la actriz Danai Gurira ('Treme'), que da vida al personaje de Michonne, uno de los favoritos de los seguidores del cómic, y el británico David Morrissey ('Las hermanas Bolena'), que se mete en la piel del misterioso The Governor.



La serie cuenta de nuevo como productores ejecutivos con Glen Mazzara, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd y David Alpert y con Greg Nicotero como co-productor ejecutivo y responsable del maquillaje de efectos especiales.



'The Walking Dead' ha ganado un Premio Emmy al Mejor Maquillaje y cuenta con una nominación a los Globos de Oro como Mejor Serie dramática, entre otras distinciones.