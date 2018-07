'Xena, la princesa guerrera' podría volver a la televisión

La cadena NBC sería la encargada de traer de vuelta a la serie 'Xena, la princesa guerrera' con un 'remake' moderno, tan solo unos días después de que la que fuera su protagonista, Lucy Lawless, anunciara su deseo de volver a dar vida a Xena.



Los productores originales de la serie, Bob Tapert y Sam Raimi, quieren traer a la vida de nuevo a la princesa de la mano de la NBC, según informa 'The Hollywood Reporter'. Además, ya estarían buscando un guionista para el piloto del remake y querrían contar con Lawless, tanto delante como detrás de las cámaras.



Lucy Lawless anunció en la Comic-Con de San Diego que llevaba un tiempo sugiriendo realizar una película de dos horas que continuara la historia de la princesa. "Los fans realmente quieren esto y he conocido a algunas personas que hasta han realizado campañas de 'crowfunding', así que ¿por qué no hacerlo?", explicaba la actriz.



El equipo de la serie estaría buscando a una joven carismática que diera vida a una nueva generación de la guerrera. Sin embargo, la actriz ha querido recalcar que se trata de un posible proyecto que tiene en mente, y que aunque le encantaría que se hiciera realidad, de momento es solo un rumor.

Sorry, friends! news of a #Xena reboot is just a rumor. I'd love it to happen one day but it's still in the wishful thinking stage.