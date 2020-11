"Sigues siendo mi tía Viv": La reconciliación de Will Smith con Janet Hubert tras años sin hablarse en el reencuentro de 'El príncipe de Bel Air'

Treinta años después, el reparto de 'El príncipe de Bel Air' ha vuelto a la mansión de los Banks para grabar este esperado reencuentro que en EEUU podrá verse en HBO Max.

El especial, en el que han participado Will Smith, Alfonso Ribeiro, Karyn Parsons, Tatyana Ali, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid y DJ Jazzy Jef, promete ofrecernos momentos memorables y puedes ver un avance en el vídeo de arriba.

Y es que también ha querido estar Janet Hubert, la primera Tía Viv de la serie, que como recordará dejó la ficción en la temporada 3. Ella ha contado en varias ocasiones lo mal que se llevaba con Will Smith y los demás. Criticó al conocido actor por ser un "ególatra".

Durante el especial, y tal y como adelanta Entertainmet Weekly, Smith sorprendió a sus compañeros de reparto con la revelación de que había hablado con Hubert por primera vez en 27 años. "Como familia, tenemos nuestras cosas de las que hablamos y luego tenemos nuestras cosas de las que no hablamos. En realidad, juntos, nunca hablamos públicamente de Janet. Y que pasó. Y, para mí, sentí que no podía celebrar los 30 años de 'El príncipe de Bel Air' sin encontrar una manera de celebrarlo con Janet".

Así, durante esa esperada cita, Janet Hubert contó que no la despidieron, sino que se quedó embarazada y no aceptó el "trato realmente malo" que se le ofreció, que significaba un salario reducido y no poder trabajar en otro sitio.

"Cuando dejé la serie, tenía un bebé y a nadie más. La familia me repudió. Hollywood me repudió. Mi familia dijo: 'Has arruinado nuestro nombre'. Y no fui poco profesional en el set. Dejé de hablar con todo el mundo porque no sabía en quién confiar porque me habían desterrado. Y dijeron que fuiste tú quien me desterró. Porque eras Will. Fue dificil".

Smith agradece entonces que haya estado dispuesta a contarlo, con ambos al borde de las lágrimas. "Sigues siendo mi tía Viv", le dice el actor a la que fuera su tía en la ficción y terminaron abrazándose.

