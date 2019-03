Wentworth Miller será el villano de 'The Flash'

Un nuevo superhéroe ha llegado a The CW. La cadena estadounidense estrenó anoche 'The Falsh', un 'spin off' con un personaje de la serie 'Arrow'. Protagonizado por Grant Gustin , quien interpreta a Barry Allen, la ficción recupera a otro de los míticos personajes de la historia de DC Comic.



Geoff Johns, el productor ejecutivo de la serie The CW, ha mostrado en su cuenta de Instagram dos fotos del actor Wentworth Miller en la piel del villano Captain Cold (Leonard Snart).



Miller hará su primera aparición en la serie en el cuarto episodio de la serie. Wentworth Miller volverá luego a la serie en el décimo episodio donde se encontrará con su colega de 'Prison Break', Dominic Purcell, que también interpretará el papel de un villano de DC Comics.