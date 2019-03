Vuelven viejos conocidos a la NBC

La cadena estadounidense NBC no solo va a ofrecer nuevas series, sino que también continúa apostando por sus éxitos, como '30 Rock', que estrenará su séptima y última temporada. Va a ser la última vez que se verá al dúo Alec Baldwin y Tina Rey haciendo de las suyas. A continuación, repasamos "clásicos" de la NBC que vuelven a la pequeña pantalla en septiembre.

La familia Braverman regresa a la NBC pisando fuerte. 'Parenthood', el drama familiar de NBC, con Peter Krause, Dax Shepard, Erika Christensen y Lauren Graham a la cabeza, vuelve el próximo 11 de septiembre con nuevos dilemas y momentos inolvidables. La cuarta temporada se estrenará después de las comedias 'Go On' y 'The New Normal'.

A 'Parenthood' le sigue 'Grimm', una de las series de ciencia ficción del momento, que gira en torno a Nick Burckhard (David Giuntolli), el último descendiente de los cazadores Grimm. Después de descubrir su oscuro pasado, Nick hace uso de todo su talento para proteger a los habitantes de Portland, quienes viven aterrorizados por las terribles criaturas sobrenaturales. La segunda temporada arranca el próximo 14 de septiembre dispuesta a continuar con la intrepidante historia.





Los espectadores de NBC también podrán seguir disfrutando el 20 de septiembre de un día lleno de reencuentros. Vuelven 'Up All Night' con su segunda temporada, 'The Office' con la novena y 'Parks & Recreation' con su quinta temporada.

Creada por Emily Spivey ('Parks and Recreation'), producida por Lorne Michaels ('Rockefeller Plaza') y dirigida por James Griffiths ('Free Agents'), 'Up all Night' es una comedia que muestra los retos que supone equilibrar una exitosa carrera profesional, un complicado matrimonio y un bebé recién llegado.

'THE OFFICE' ECHA EL CIERRE

Por otro lado, la comedia de más éxito de la cadena NBC, 'The Office' , abrirá sus puertas por última vez con su novena temporada. La serie ambientada en una empresa de Scranton (Pensilvania) y que sobrevivió al abandono de su personaje principal en la séptima temporada, el jefe Michael Scott (interpretado por Steve Carell), cerrará el negocio en la próxima temporada.





Y la noche del 20 de septiembre finalizará con 'Parks and Recreation' , la comedia protagonizada por Amy Poehler, que en su quinta temporada contará con la presencia de varios personajes reales del mundo de la política como Barbara Boxer, John McCain y Olympia Snowe. De los galardonados productores Greg Daniels ('The Office') y Michael Schur ('Saturday Night Live'), es un falso documental que muestra el excitante mundo de los gobiernos locales.



'Law & Order','30 Rock', 'Whitney' y 'Community'

Una de sus series más longevas, 'Law & Order: Special Victims Unit' se podrá ver el 26 de septiembre justo después de los estrenos de 'Animal Practice' y 'Guys withe kids'. A pesar de la baja del protagonista principal, el actor Christopher Meloni, en la actual decimotercera temporada, la cadena todavía confía en la efectividad de la serie, por lo que le otorga una nueva temporada.



La comedia '30 Rock' que en 2009 obtuvo 22 candidaturas a los premios Emmy (el mayor número obtenido por una comedia en la historia de estos galardones) y que este año volvió a colocarse en cabeza con 15 nominaciones, tendrá una séptima temporada que se estrenará el 4 de octubre. La renovación de esta emblemática serie de la NBC va a ser la despedida de una de las parejas más estables de la comedia americana en las últimas temporadas y gran referente en el mundo de la televisión.

Por último, para esta temporada también veremos las caras a nuevas series como 'Community', creada por Dan Harmon y basada en las vivencias de los alumnos de la universidad publica de Greendale; 'Whitney' y por último, la comedia musical producida por Steven Spielberg, 'Smash', que narra la historia de un grupo de persona que está decidida a crear un nuevo musical sobre Marilyn Monroe en Brodway.