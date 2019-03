Vuelve 'Misfits', la serie británica más irreverente del momento

En estado de shock se quedaron todos los seguidores de 'Misfits' al saber que uno de sus protagonistas, Nathan (Robert Sheehan), ya no volverá a ponerse el mono naranja. Y esa fecha ya ha llegado: el próximo 30 de octubre arranca la tercera temporada de 'Misfits'.



La serie más irreverente del panorama televisivo británico regresa con un nuevo protagonista, Rudy. El encargado de 'sustituir' a Robert Sheehan es el actor inglés Joe Gilgun, que ha participado en series como 'Shameless' y en la película ganadora de un BAFTA, 'This is England'.