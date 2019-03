Un enorme Papá Noel hinchable es el protagonista del primer teaser de la tercera temporada de 'Fargo'. La serie de FX regresa el próximo 19 de abril con su nueva entrega, protagonizada por Ewan McGregor, que interpretará a los gemelos Stussy.

Junto a McGregor podremos ver a los actores Carrie Coon ('The Leftovers'), David Thewlis ('Harry Potter'), Michael Stuhlbarg ('Boardwalk Empire'), Jim Gaffigan ('Away we go') o Scoot McNair ('Halt and Catch Fire'), entre otros.