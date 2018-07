¿Vuelve Josh Charles para el final de 'The Good Wife'?

'The Good Wife' encara su recta final tras siete temporadas en la cadena CBS. La ficción protagonizada por Julianna Margulies se despedirá el próximo 8 de mayo con un capítulo en el que, según informa Entertainment Weekly, podría aparecer de nuevo Will Gardner.



Desde la cadena, ningún responsable ha querido manifestarse sobre el regreso de Josh Charles a la ficción. Gardner volvería en un 'flashback' o durante un sueño de Alicia Florrick, pero lo que parece seguro es que con este reencuentro se dará cierre a una de las historias más apasionantes, a nivel sentimental, que ha afrontado la ficción en sus siete temporadas.



De confirmarse este regreso de Josh Charles para el final de la serie, la única gran ausencia en la despedida de 'The Good Wife' sería la de Archie Panjabi, que abandonó la ficción en la sexta temporada tras su enfrentamiento con Margulies.