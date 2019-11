'Gossip Girl' vuelve con una nueva serie en la que revisitarán a los míticos personajes de Blair, Dan, Serena, Nate o Chuck, pero con nuevos actores y más diversidad, como aseguró su creador Josh Safran.

La vuelta de la mítica voz de Kristen Bell como Gossip Girl ya ha sido confirmada, y también la de Chace Crawford aunque con un importante cambio.

Ahora, ha sido Ed Westick, Chuck Bass, quien ha avivado los rumores de su posible participación. Pero las esperanzas han durado poco.

El actor subió recientemente una foto del personaje en la que ponía:

"Todo se revelará MAÑANA [...] Pista: Me siento nostálgico".

Sin embargo, su sorpresa se vio estropeada al filtrarse que se trataba de su fundación, 'I'm All About That Bass'.

Así que el actor ha publicado una nueva foto donde lleva una sudadera de Chuck Bass para explicar su vuelta por el quinto aniversario.

Por el momento el actor no se ha pronunciado sobre el reboot, aunque las publicaciones se han plagado de fans preguntándoselo. ¿Le durará la "nostalgia" como para volver?

