Vince Gilligan: "Puede que 'Better Call Saul' sea un error"

"Estoy preocupado... 'Better Call Saul' podría resultar un error". Vince Gilligan paraece no tenerlas todas consigo con el 'spin off' de su serie estrella, 'Breaking Bad'. La ficción, protagonizada por el abogado de Walter White, Saul Goodman (interpretado por Bob Odenkirk), será una precuela de la historia que viven Walter y Jesse.



Vince Gilligan, productor también de 'Better Call Saul', formó parte de la mesa redonda organizada por el magazine The Hollywood Reporter, donde reveló que llevan dos semanas de retraso en la producción de la precuela entre otras sorprendentes declaraciones.



"Si sigue la estela de 'After M*A*S*H' ('spin off' de 'M*A*S*H', cancelado tras dos capítulos) en vez de la de 'Frasier' ('spin off' de 'Cheers', gran éxito de NBC con 11 temporadas), no será por la falta de trabajo duro, ilusión y gente inteligente dando lo mejor de ellos. No lo sabes hasta que el mundo lo recibe", ha declarado el creador de la serie.