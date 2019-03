El triste vídeo de Luke Perry hablando de la muerte cuando protagonizaba 'Sensación de vivir'

La repentina muerte de Luke Perry el pasado 4 de marzo a consecuencia del derrame cerebral que le dio el 28 de febrero ha sido un golpe muy duro para el mundo entero.

Perry fue uno de los actores más populares en la década de los 90 gracias a su personaje de Dylan en 'Sensación de vivir' y actualmente seguía triunfando con su papel de Fred Andrews en 'Riverdale'.

Muchos son los compañeros de profesión del actor quienes han querido despedirse de él a través de sus redes sociales. En el caso de Alyssa Milano y Mark Hamill, ambos han publicado en sus redes un vídeo del actor de hace 27 años donde aparece hablando de la muerte.

Se trata de una entrevista del año 1992 para el programa presentado por Maria Shriver en la NBC llamado 'Frist person' donde Luke hablaba, por aquel entonces, de cómo quería vivir su vida hasta que llegara su momento.

"Quiero hacer algo con mi vida. Cuando tiempo aquí haya terminado no quiero mirar atrás y ver que no hice nada. Y con eso quiero decir que no quiero tener ningún efecto en nada más. Veo a mucha gente que deja que su vida le pase, yo quiero pasarle a mi vida. No quiero que mi vida me pase a mí", explica Luke Perry.

Además, apuntaba que esperaba seguir trabajando hasta el final: "Me gustaría seguir trabajando con 30, 40 y 50 años y durante el todo el tiempo que quiera".

