La vida continúa después de 'Breaking Bad'

Una semana después de decir adiós a 'Breaking Bad', sus protagonistas ya tienen nuevos proyectos entre manos. No es de extrañar, ya que el final de la serie fue visto por más de 10 millones de espectadores en EEUU.



Bryan Cranston se subirá por primera vez las tablas de Broadway, y lo hará convertido en presidente de los Estados Unidos. Será en la obra 'All the Way', en la que Cranston interpreta a Lyndon Baines Johnson, el trigésimo sexto presidente de los Estados Unidos.



Su hijo en la ficción, el actor RJ Mitte, es el nuevo fichaje de 'Cambiadas al nacer'. La serie de ABC regresa el próximo mes de enero y Mitte dará vida a Campbell, un estudiante universitario que se ha quedado paralítico por un accidente de snowboard.



Su compañero en el negocio, Aaron Paul, está a punto de estrenar la película 'Need for speed', basada en el videojuego homónimo. El filme llegará a los cines en febrero de 2014.



El creador de la serie, Vince Gilligan, ya cuenta con nuevas series para las cadenas AMC y CBS. El primero será 'Better call Saul', un 'spin off' de 'Breaking Bad'. El segundo unirá a Vince Gilligan y al creador de 'House' David Shore en 'Battle Creek', un drama policiaco creado por Gilligan en 2002 que verá la luz en CBS la próxima temporada.



El matrimonio formado por Hank y Marie ya han estrenado sus series después de 'Breaking Bad'. Dean Norris forma parte del elenco de 'La Cúpula' ('Under the dome'), la serie de CBS que emite en nuestro país Antena 3. Betsy Brandt interpreta a la mujer de Michael J. Fox en su nueva comedia, 'The Michale J. Fox Show'.